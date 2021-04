La Société Nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d’un sondage d’opinion sur la convenance des horaires de ses dessertes de banlieue durant le mois du Ramadhan. La SNTF a souligné, dans son communiqué publié sur sa page Facebook, que « les réponses des clients seront prises en considération et permettront à l’entreprise de connaitre les horaires qui conviennent le plus aux clients durant le mois sacré du Ramadhan ». La même source a ajouté que ce sondage « permettra d’adapter les horaires qui conviennent le mieux et de changer la marche des trains selon les besoins ».

