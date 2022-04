La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) aspire à atteindre 55 millions de voyageurs par an à l’horizon 2025, a indiqué, samedi, le directeur général de la Société, Karim Ayache. Dans un message de vœux adressé aux travailleurs de la SNTF à l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadhan, M. Ayache a souligné que la Société œuvre «à aller de l’avant dans la concrétisation du programme tracé en matière de réforme et de modernisation des principaux outils de production, notamment les structures de base et le matériel de locomotion afin de réaliser les objectifs tracés à l’horizon 2025, consistant au transport de 12 millions tonnes de marchandises et 55 millions de voyageurs par an». Il a réaffirmé, dans ce sens, la poursuite des différents chantiers de réformes et de développement déjà lancés, notamment en ce qui à trait à «l’amélioration et à la modernisation de la gestion des ressources humaines et au règlement des différents dossiers en suspens depuis des années, en veillant à corriger les dysfonctionnements et à garantir les critères de justice et de transparence dans ce domaine». Ces différents ateliers permettront «d’améliorer et de développer la situation de la société», selon M. Ayache qui a souligné le souci de la direction générale de voir ces réformes se concrétiser dans le cadre de «l’esprit de concertation et de coopération» et «ne pas toucher aux droits des travailleurs et de leurs acquis socioprofessionnels garantis par les lois et les conventions collectives». Le directeur général a également salué «les efforts déployés par les travailleurs en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme lancé depuis le début de 2021 pour la relance de la société», ajoutant qu’il est «au fait des circonstances difficiles et exceptionnelles» dans lesquelles ils travaillent, en raison de la situation sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19. A cet égard, il a affirmé que «la société œuvre en étroite coordination avec la tutelle à l’effet de trouver les solutions nécessaires à cette situation exceptionnelle et d’offrir des conditions de travail qui assurent la poursuite de la mise en œuvre de nos objectifs dans les meilleures conditions possibles», a-t-il dit. <

Articles similaires