Le transport ferroviaire de voyageurs a repris mercredi pour la desserte reliant Bechar à Oran (aller-retour), a-t-on appris du directeur régional de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). «Le train de nuit comportant des places en couchettes pour les voyageurs, a repris ce mercredi sur la ligne Bechar-Oran, après un arrêt de plus de trois (3) mois pour cause d’ensablement d’une partie de cette ligne entre les wilayas de Naâma et Sidi-Bel-Abbès», a précisé le directeur de la région ferroviaire d’Oran de la SNTF, Mourad Dib, dans un entretien téléphonique avec l’APS. ‘’Cette reprise intervient suite à des travaux de dessablage d’une grande partie de cette ligne bloquée auparavant par les vents violents et des tempêtes de sable qui empêchent la circulation sur cette voie ferroviaire au niveau des régions de Redjem Demouche (Sidi Bel-Abbes), Naâma et Mechria’’, a expliqué le même responsable régional de la SNTF. Selon ce dernier, cette ligne ferroviaire qui relie le Sud-ouest à l’Ouest du pays, sera dotée incessamment d’un matériel spécial pour le dessablement permanent de cette même ligne ferroviaire, très utilisée par les voyageurs des mêmes régions. La SNTF à néanmoins assuré durant la même période (estivale) durant laquelle le train Bechar-Oran était à l’arrêt, des rotations avec quatre (4) trains de marchandises transportant essentiellement des céréales et du carburant, soit 2.500 tonnes de ces produits par rotation quotidienne pour chaque train, et ce, en dépit des conditions difficiles de circulation à travers cette même ligne’, a fait savoir M. Dib.

Articles similaires