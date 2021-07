Tous les trains de la banlieue d’Alger et les trains régionaux sont à l’arrêt, en raison d’un mouvement de protestation du personnel des trains, déclenché en solidarité avec un conducteur de train, blessé suite à un acte de vandalisme, a annoncé mardi la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). «La SNTF déplore ce jour, mardi 06 juillet 2021, vers 15h00, des jets de pierres perpétrés contre le train en provenance d’Oran vers Alger (Coradia) et le train en provenance d’El Affroun vers Alger (train de banlieue) et ce, au niveau de la localité de Bir Touta (Alger)», a indiqué un communiqué de la SNTF. «Cet acte de vandalisme a causé la blessure du conducteur du train en provenance d’El Affroun, qui a été évacué vers l’hôpital et le bris de pare-brises et de vitres des deux trains», a regretté la Société. «Ce comportement déplorable a conduit le personnel des trains à déclencher un mouvement de protestation, en solidarité avec leur collègue et en protestation contre ces actes inadmissibles qui sont perpétrés souvent aux abords de la voie ferrée», précise la même source. Par conséquent, «tous les trains de la banlieue d’Alger et les trains régionaux sont actuellement à l’arrêt», selon la SNTF qui n’a pas précisé la date ou l’heure de la reprise du trafic.

