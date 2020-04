La compagnie aérienne, Tassili Airlines (TAL), opérera une trentaine de vols du 11 au 24 avril en cours pour le transport du personnel de Sonatrach de et vers le sud, a indiqué samedi le directeur de la communication de Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard. « Sur demande de Sonatrach et après obtention d’une autorisation de vol exceptionnelle auprès instances habilitées, nous avons entamé aujourd’hui une opération de rapatriement du personnel de Sonatrach de et vers le sud« , a souligné le responsable à l’APS, précisant que cette opération, pour laquelle toute la flotte (15 avions) de TAL a été mobilisée, s’étalera du 11 au 24 avril en cours. Ces vols sont programmés au départ et à l’arrivée à partir de plusieurs aéroports au niveau national, notamment d’Alger, Oran, Annaba, Constantine, Hassi-Messaoud, Adrar, In Amenas, Hassi-R’mel et Rhoude-Nouss, selon Karim Bahard. Filiale du Groupe pétro-gazier Sonatrach, TAL avait pour rappel, suspendu ses vols réguliers domestiques depuis le 22 mars, tandis que les vols internationaux ont été annulés depuis le 19 mars, en raison de la suspension du trafic aérien comme mesure préventive contre la propagation du virus Corona (COVID-19).

