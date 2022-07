La première tranche du projet de réalisation des canalisations de transport de produits pétroliers, des sites de production vers les sites de stockage, a été achevée, a affirmé hier le Président Directeur général de Naftal.

S’exprimant en marge de l’ouverture de la 4e édition de «Familly Days» (Journées de la famille) à la station-service de l’autoroute Est-Ouest «Timezguida-Nord», Mourad Menouar a précisé que «les travaux de la première tranche (Skikda-El Eulma) du projet de réalisation de canalisations de transport des produits pétroliers (carburant et GPL) sont achevés». Il a expliqué, par la même occasion que ce projet «s’étend de la wilaya de Skikda jusqu’à Alger, en passant par El Eulma (Sétif) et plusieurs autres wilayas, qui seront alimentées à l’avenir, à partir de ces canalisations», ajoutant que «les travaux de la 2e tranche du projet seront lancés prochainement». Outre ce projet, inscrit dans le cadre du programme d’investissement ambitionné par Naftal pour les cinq prochaines années, le même responsable a fait part de l’achèvement des études concernant un deuxième projet similaire portant sur l’acheminement du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il s’agit, a ajouté le PDG de Naftal, de la réalisation de canalisations pour l’acheminement du GPL à partir d’Arzew vers Alger, en passant par plusieurs wilayas, dont Blida, Aiïn Defla et Chlef, qui seront toutes approvisionnées, à l’avenir, à partir de ces canalisations, indiquant que «le projet est actuellement au stade de fourniture des canalisations». Relevant que cette opération «n’est pas facile», M. Menouar, citant en cause l’important volume des canalisations requises, estimé à 450 km, «impossible à couvrir par la production locale». Il a néanmoins affirmé l’importance de ces deux projets dans la «réduction des frais de transport des produits, d’une part, ainsi que le gain du temps et la sécurisation de leur transport, d’autre part». M. Menouar a, d’autre part, signalé la signature de contrats commerciaux, actuellement en vigueur, avec des pays du Sahel, dont la Mauritanie, le Niger et le Mali, pour notamment l’exportation d’huiles de moteur et d’huiles industrielles, les produits pétroliers étant du domaine exclusif de Sonatrach. Après avoir déploré le fait que le volume des échanges commerciaux avec ces pays «n’est pas à la hauteur de nos ambitions» pour plusieurs causes, notamment la difficulté d’acheminement de ces produits vers ces pays, en raison des conditions géographiques et du climat, le PDG de Naftal a affirmé la «détermination de son entreprise à surmonter ces difficultés et à doubler d’efforts pour accroître le volume de ses échanges commerciaux». Cette nouvelle acquisition s’ajoute à celle enregistré le 5 juillet dernier avec la mise en service, à Mascara, d’une usine de fabrication de fûts en métal pour le stockage et le transport des huiles industrielles et autres lubrifiants, la première du genre au niveau national relevant de Naftal. La capacité de production annuelle de cette unité est de 440 000 fûts en métal pour conditionner les huiles industrielles, les huiles moteurs et autres lubrifiants, selon les explications fournies. Cette usine, dont la réalisation a été dotée d’une enveloppe financière de 1,2 milliard DA dans le cadre du programme d’investissement de Naftal, permet d’assurer la couverture du marché national en fûts à 100%, selon le patron de Naftal. Cette unité a été réalisée pour répondre à la demande sans cesse croissante sur les fûts en métal, indispensables pour l’activité de Naftal qui commercialise les produits pétroliers, affirmant qu’elle permet à l’entreprise de disposer d’une autonomie en matière de fabrication de fûts en métal pour le stockage et le transport des dérivées du pétrole, a expliqué le même responsable. Ce dernier a relevé que Naftal était approvisionnée dans les années passées par des opérateurs privés qui n’arrivaient pas à satisfaire tous ses besoins en la matière.