Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a inauguré lundi la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul (Médéa)-M’sila, qui s’étend sur une distance de 290 kilomètres. Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ont pris part à la cérémonie d’inauguration. La délégation ministérielle a entrepris le premier voyage via cette nouvelle ligne depuis la gare principale de la ville de Tissemsilt vers M’sila, en passant par la gare de la ville de Boughezoul (wilaya de Médéa). Cette ligne de transport de voyageurs et de marchandises, réalisée par des entreprises publiques nationales, fait partie de la ligne des Hauts plateaux et relève du programme national de chemin de fer, dont la réalisation est supervisée par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Le tronçon reliant Boughezoul et Tissemsilt, distant de 139 km, comprend 21 ponts ferroviaires et 44 ponts sur le réseau routier pour éviter son intersection avec le réseau ferroviaire, outre la réalisation de nombreuses structures hydrauliques et d’ouvrages de soutènement et de protection. Le tronçon traverse quatre wilayas, via cinq gares situées dans les villes de Chahbounia (Médéa), Hassi Fedoul et Sidi Ladjel (Djelfa), Bougara (Tiaret) et Tissemsilt (la gare principale). Le tronçon reliant M’sila et Boughezoul (151 km) comprend la réalisation de quatre gares à Boughezoul (Médéa), qui accueille la gare principale, Bouti Sayah, Ain El-Hadjel (M’sila) et la ville de M’sila, ainsi que la réalisation de deux centres de maintenance de locomotives à Boughezoul et Médéa, selon l’Anesrif. Au niveau de la ligne qui traverse les régions steppiques pastorales, 38 passages supérieurs ont été réalisés, en plus de passages inférieurs pour le transport du bétail, a-t-on indiqué de même source, précisant que les voyageurs se déplaceront de Boughezoul à M’sila en une période ne dépassant pas 1 heure et 15 minutes.

La gare principale de Tissemsilt, réalisée selon une conception moderne, dispose de toutes les installations nécessaires pour le confort des voyageurs, y compris des espaces commerciaux et des installations de services, ainsi que des équipements pour les personnes aux besoins spécifiques, des escalators électriques, en plus de parkings et d’espaces verts. Elle comprend également un atelier de maintenance des trains. Cette ligne, où la vitesse des trains peut atteindre 160 km/h, contribuera à rompre l’isolement de la wilaya de Tissemsilt, à permettre une revitalisation commerciale et économique, à créer un climat propice aux investissements dans la région et à créer des emplois directs et indirects. Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, après avoir présidé une réunion du Gouvernement consacrée au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, le 30 novembre dernier, avait annoncé la mise en service, la fin de l’année en cours, de la voie ferrée reliant Tissemsilt-Boughezoul-M’sila. n

Articles similaires