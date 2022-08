Attendu depuis le début de la réouverture des frontières aériennes, le nombre de lignes aériennes entre l’Algérie et la France a enfin été renforcé avec 82 nouvelles dessertes, soit une augmentation de près de 50%, ainsi que la réouverture de lignes fermées depuis mars 2020 dans plusieurs villes en Algérie et en France.

Par Sihem Bounabi

En effet, le ministère des Transports a annoncé, dans un communiqué publié avant-hier, un programme complémentaire pour le renforcement du transport aérien des voyageurs de et vers l’Algérie. Un renforcement qui intervient au lendemain de la clôture de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Algérie.

Ainsi, les vols des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines s’élèvent désormais à 262 par semaine dont 249 opérés par Air Algérie. Avec l’application du principe de réciprocité, les compagnies aériennes opérant depuis la France vers l’Algérie à l’instar d’Air France, Transavia, ASL Airlines, Vueling et Volotea, le total du nombre de vols entre la France et l’Algérie atteindra 524 vols par semaine. Il est également précisé dans le communiqué du ministère des Transports, la réouverture de lignes dans les aéroports de nombreuses villes tant en Algérie qu’en France.

En Algérie, il est annoncé la réouverture des lignes aériennes, à raison d’une moyenne de deux vols par semaine au niveau des aéroports de Setif, Batna, Biskra et El Oued. En France, ce sont les aéroports des villes de Metz, Bordeaux et Mulhouse, Lille et Nice qui accueilleront de nouveau les vols de la compagnie Air Algérie.

Concernant les lignes aériennes reliant la capitale française, qui connaît une forte demande, il est précisé dans le cadre du programme renforcées l’ajout de 14 vols par semaine sur la ligne Alger-Paris-Alger pour arriver à 66 vols hebdomadaires dont 3 pour Tassili Airlines. Quant à la rotation Oran-Paris-Oran, 2 vols supplémentaires par semaine ont été ajoutés pour arriver à 21 vols hebdomadaires. Tandis que la rotation Béjaïa-Paris-Béjaïa a été renforcée par l’ajout de 4 vols par semaine pour arriver à 11 vols par semaine. Les rotations vers les aéroports de Marseille, Lyon et Toulouse ont également été renforcées avec de nombreux vols par semaine selon les villes concernées.



Air Algérie dément l’existence de listes d’attente

Par ailleurs, face aux nombreuses tensions sur les vols internationaux et la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, de nombreux voyageurs bloqués dans les aéroports algériens en quête du précieux sésame, une place à bord en se mettant sur liste d’attente, le chargé de communication et porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie, Amine Andaloussi, a démenti, hier, l’existence de listes d’attente d’embarquement au niveau des aéroport algériens.

Dans une déclaration à la presse, Amine Andaloussi a déclaré qu’«il n’y avait actuellement aucune liste d’attente, expliquant que «cette période est considérée comme la période de pointe et que toutes les places sont réservées et les passagers ont confirmé leurs réservations».

Tout en confirmant que la compagnie aérienne est sollicitée presque quotidiennement pendant cette période par des centaines de personnes en attente d’être inscrites sur la liste d’attente. Il souligne que cette situation est la conséquence de deux phénomènes qui enveniment la situation. Il s’agit en premier, des personnes qui achètent des billets aller-retour ouverts, depuis l’Algérie en dinars algériens, et demandent à la compagnie de réserver un vol durant cette période qui connaît de fortes tensions. En second lieu, il s’agit des voyageurs qui ont réservé leurs places pour des vols programmés pour la fin septembre ou début octobre et demandent d’avancer la date du vol pendant cette même période de pointe qui connaît une forte demande.

Le responsable de communication et d’information d’Air Algérie a expliqué que ces deux pratiques de la part des voyageurs ne peuvent être prises en charge par la compagnie aérienne nationale à l’heure actuelle, étant donné que toutes les places sont réservées, la réservation a été confirmée, surtout concernant les vols qui connaissent beaucoup de demandes en ce moment à l’instar des rotations aériennes vers la France, de Dubaï et du Canada. Le porte-parole d’Air Algérie ajoute toutefois qu’avec la mise en place de vols supplémentaires, la pression baissera.

Pour rappel, à la veille de l’annonce du renforcement du nombres de rotations entre l’Algérie et la France, plusieurs députés représentant la communautés algérienne installée en France sont, encore une fois, monté au créneau pour dénoncer la galère des voyageurs algériens en quête de place d’avion pour retourner en France ainsi que le scandale des avions quasiment vides malgré les fortes tensions actuelles sur la demande. n