Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï, a reçu l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan, avec lequel il a évoqué la relance de l’accord sur le transport aérien entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience, qui s’est déroulée lundi au niveau du siège du ministère, l’ambassadeur libanais a exprimé «la volonté de son pays à relancer la ligne aérienne directe Alger-Beyrouth suite à l’amélioration des conditions sanitaires liées à la pandémie du covid-19», a précisé le communiqué. Pour sa part, M. Bekkaï a relevé «la convergence de vues concernant le renforcement des relations de coopération dans le domaine du transport aérien, et ce, dans le cadre de la concrétisation des orientations des autorités supérieures du pays qui accordent un intérêt particulier à ce domaine, notamment avec tous les pays arabes frères dans le souci de promouvoir le déplacement des personnes et des marchandises et d’encourager les échanges commerciaux bilatéraux», a noté la source. Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre le contact et la concertation en vue du renforcement de la coopération en matière de transport, a conclu la source.

