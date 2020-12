Les compagnies nationales aériennes Air Algérie et Tassili Airlines ont pris toutes les mesures techniques nécessaires et celles préventives contre la COVID-19 pour programmer des vols domestiques vers le sud du pays, le premier étant à partir de dimanche prochain, a-t-on appris de responsables des deux compagnies aériennes. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de communication de Tassili Airlines, Karim Bahar a déclaré qu’ »en application de la décision du Gouvernement relative à la levée de la suspension des vols domestiques des voyageurs, la Compagnie Tassili Airlines a arrêté un programme prévoyant, dans un premier temps, plusieurs vols vers le Sud (du 7 au 14 décembre en cours). Entre autres dessertes programmées : Alger vers Adrar, Bechar et Tamanrasset, a fait savoir M. Bahar, relevant que la Compagnie est tenue au titre du contrat conclu avec la Sonatrach à assurer le transport des travailleurs et fonctionnaires du secteur pétrolier vers les wilayas du Sud, et qui « n’a pas été suspendu depuis avril dernier ». Concernant les dessertes entre les villes du nord du pays, M. Bahar a précisé que des vols (sans les citer) seront programmés en fonction de la disponibilité des avions. Quand aux vols vers l’étranger (rapatriement), le même responsable a indiqué que « Tassili Airlines » n’a pas encore reçu de programme spécial. De son côté, le chargé de l’Information et de la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi a affirmé que les vols domestiques vers le sud du pays débuteront à partir de dimanche prochain, sans toutefois en préciser le nombre ou les wilayas concernées, assurant que toutes les mesures préventives contre la pandémie du nouveau Coronavirus ont été prises. Dans un communiqué publié, mardi, la compagnie nationale a souligné « l’importance pour les voyageurs de respecter les mesures préventives contre la Covid-19, notamment le port obligatoire du masque de protection pour leur sécurité et le bon déroulement des vols, et ce, à partir du 6 décembre ». Air Algérie avait annoncé, lundi, dans un communiqué la poursuite des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs exceptionnels, exigeant, tout de même, les résultats d’un test PCR rendus au plus tard 72 heures avant l’embarquement. Ne donnant aucun détail sur les destinations prévues, la compagnie aérienne nationale porte à la connaissance des voyageurs concernés qu’un programme précis des dessertes « sera annoncé ultérieurement », afin de se rapprocher des agences commerciales d’Air Algérie pour l’achat des billets. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait décidé lundi la levée, dès dimanche 6 décembre, de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique. Cette mesure qui intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, concernera la totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud du pays et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays. (APS)



