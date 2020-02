La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son réseau de transport national régulier par le lancement de trois nouvelles dessertes reliant Alger aux villes de Mechria, Ghardaïa et Mascara à partir de mars prochain, a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué. Le renforcement de ses trois dessertes régulières domestiques est fixé respectivement pour les 4, 5 et 26 Mars 2020, a précisé la même source. A ce titre, la compagnie a décidé d’engager ses appareils Q200 sur l’aéroport de Mechria à raison de 3 vols hebdomadaires, ainsi que sur Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par semaine pour chaque destination. Parallèlement, la ville d’El Oued, déjà desservie par Tassili Airlines à raison d’un vol par semaine (vendredi), sera renforcée de 2 vols hebdomadaires à compter du 3 mars 2020, selon la même source. Pour accompagner cette extension, Tassili Airlines affirme avoir activité une tarification «promotionnelle» de lancement pour l’ensemble de ces destinations à raison de -30% aussi bien en aller simple qu’en aller-retour. «Cette promotion sera en vigueur durant les 30 jours suivant la date de lancement de chaque ligne, avec une période de voyage valable pendant 6 mois», a-t-elle précisé. TAL a tenu à souligner que ces lignes ont été mises en place dans le cadre des orientations du Président de la République données le 22 décembre 2019 à l’occasion de l’inauguration de la 28e édition de la production nationale à Alger. «Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de Tassili Airlines pourront acheter leurs billets à travers son réseau de vente national composé de 17 agences relevant de la compagnie et 278 agences de voyages agréées», a-t-elle indiqué, précisant que le site internet de Tassili Airlines www.tassiliairlines.dz permet également les achats par carte de paiement électronique CIB, Edahabia, Visa et Mastercard. «Les offres sont soumise à condition dans la limite des sièges disponibles», lit-on dans le communiqué. n

