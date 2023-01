La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté et la Commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont reçu mardi le directeur général de la compagnie Tassili Airlines, Abdessamed Ourihane, a indiqué l’APN sur son site électronique.

La séance d’audition s’est déroulée sous la présidence de MM. Salim Merah et Ali Mounsi, présidents des Commissions des Affaires étrangères et celle des Transports, en présence de la présidente de la Commission des transports, de l’industrie, des télécommunications, de l’énergie, de la science et des technologies au Parlement panafricain (PAP), Mme Bahdja Lamali. Cette réunion vise à braquer la lumière sur les principaux projets et programmes tracés par Tassili Airlines ainsi que les mesures de prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment la communauté nationale établie à l’étranger, a affirmé M. Merah dans son intervention, mettant l’accent sur «la nécessité de renforcer la flotte nationale d’aviation civile et de développer les plans de vols intérieurs». Dans le même sillage, M. Merah a salué la décision de la compagnie aérienne concernant le lancement du E-paiement à travers le système «IATA pay», précise l’APN. Pour sa part, M. Mounsi a souligné l’importance de cette initiative engagée par les deux commissions, précisant qu’«elle visait à mettre en avant le travail des députés qui veillent sur l’intérêt général et la prise en charge des questions relatives au citoyen d’autant que le transport aérien relève de la compétence de ces commissions». A l’occasion, M. Mounsi s’est interrogé sur le programme de la compagnie pour le transport des citoyens dans les différentes occasions et fêtes ainsi que les préparatifs pour la saison estivale ou la demande sur les billets s’accroit. Il a également posé des questions sur le projet des billets numériques. M. Mounsi a insisté, dans ce sens, sur «l’impératif de développer le transport aérien pour être au diapason des normes internationales modernes, un point qui figure parmi les défis soulevés par le président de la République car constituant une condition essentielle à la revitalisation de l’économie nationale», selon la même source. Dans son exposé présenté devant les membres des deux commissions, M. Ourihane a fait savoir que sa société avait lancé, lundi, le service de paiement électronique via le nouveau système «Iata pay» pour tous les vols internationaux, développé par l’Association du transport aérien international (IATA).

A cette occasion, un aperçu a été donné sur la société «Tassili Airlines», créée en 1998, avant de devenir, en 2005, une filiale du Groupe Sonatrach à 100%, avec une flotte de 15 avions d’une capacité de 1.529 sièges. Il a été procédé, en outre, à la présentation des missions de la société spécialisée dans le transport par charters, qui exploite un réseau de lignes consacrées à 80% au groupe Sonatrach et ses filiales, en sus de proposer des services selon la demande (entreprises publiques, clubs sportifs et autres).

La compagnie couvre 7 principaux sites pétroliers pour le réseau de transport du pétrole. Elle exploite le réseau du transport domestique régulier avec 24 liaisons desservant 15 villes et 5 autres pour le réseau de transport international régulier desservant 3 villes françaises à partir d’Alger, Constantine et Oran. Concernant le volet commercial, les responsables «prévoient une amélioration du chiffre d’affaires de la compagnie après avoir enregistré un déficit suite à la Covid-19».

La compagnie aérienne a adopté une politique de numérisation pour relever les défis du développement des systèmes d’information utilisés dans le secteur du transport aérien au profit des voyageurs, et ce, avec la mobilisation de tous les moyens et les installations numériques comme le système de e-booking via son site, le e-paiement pour tous les vols domestiques et internationaux, le système d’enregistrement en ligne et le e-ticket tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les membres de la commission ont salué le lancement du service «Iata Pay» et exprimé plusieurs préoccupations quant à la capacité de la société de contribuer au développement quantitatif et qualitatif du transport aérien par l’ouverture d’autres dessertes à l’étranger où il y a une forte présence de la diaspora algérienne. Ils ont également recommandé, outre la révision du prix du billet, le renforcement des lignes domestiques notamment vers les wilayas à grande activité économique et celles du sud en vue d’encourager le tourisme saharien. (APS)