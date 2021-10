Le ministère des Transports a annoncé lundi la reprise des vols réguliers à destination du Canada (Montréal) et le renforcement du programme des dessertes vers la Tunisie, et ce dans le cadre des efforts du Gouvernement visant à renforcer le programme des vols assuré par la compagnie nationale aérienne «Air Algérie». Selon un communiqué rendu public par le ministère, les dessertes Alger-Montréal-Alger seront à raison de trois (03) vols par semaine, alors que le nombre de vols Alger-Tunis-Alger sera augmenté à deux (02) par semaine pour atteindre le nombre de trois (03) vols hebdomadaires. Pour la Tunisie, le programme des dessertes sera appliqué le dimanche 24 octobre courant, tandis que les vols à destination de Canada seront à partir du 26 octobre, portant le nombre des vols internationaux hebdomadaires de 44 à 49, ajoute la même source. Dans le cadre de la réciprocité, les compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols (49) pour atteindre un nombre global des vols de (98) vols hebdomadaires de et vers Alger, a conclu le ministère.

