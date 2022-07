Dans le contexte d’une saison estivale rythmée par de nombreux scandales et des polémiques récurrentes qui touchent le secteur des transports maritime et aérien, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a lancé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche dernier, un nouveau rappel à l’ordre au ministre des Transports Abdallah Mounji.

Le chef de l’Etat a, en effet, appelé à «mobiliser toutes les capacités de l’Etat pour faciliter le retour ou l’arrivée des Algériens de l’étranger» afin de leur permettre «de passer la saison estivale dans les meilleures conditions», souligne le communiqué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a, également, ordonné la mise en place d’un «numéro vert et d’une cellule de veille et d’écoute au niveau du cabinet du ministre des Transports», dans le but de «répondre aux préoccupations des citoyens et de résoudre les problèmes et les obstacles qui se dressent devant eux au cours des vols aériens et des traversées maritimes vers l’Algérie», précise la même source.

Ce rappel à l’ordre du chef de l’Etat intervient dans un contexte marqué par de nouveaux appels de détresse de la communauté algérienne installée à l’étranger, interpellant les plus hautes autorités sur l’anarchie qui règne surtout dans le secteur du transport maritime.

Concernant le transport aérien, les Algériens continuent de dénoncer la cherté des prix et le nombre de vols insuffisant pour répondre à la demande malgré une relative augmentation des rotations aériennes pour le programme spécial été.

Il est à noter que depuis quelques jours, l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), Algérie Ferries, est encore une fois au cœur d’une nouvelle polémique. La diffusion d’une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux dévoile le calvaire des voyageurs algériens bloqués au niveau du port d’Alicante. Selon les images qui circulent, différents témoignages affirment qu’ils subissent ce calvaire depuis une vingtaine de jours pour la majorité et pour certains depuis plus d’un mois. Des images désolantes de personnes âgées et de familles exprimant leur incompréhension et leur colère contre les responsables de cette situation qui ne cesse de se dégrader jour après jour.

En effet, sur l’une des vidéos diffusées sur le net, une foule agglutinée devant les guichets avec l’espoir d’avoir accès à la traversée et la police espagnole qui malmène des voyageurs algériens au milieu des cris des enfants. Dans l’une des vidéos diffusée en direct du port d’Alicante, une femme âgée témoigne : «Cela fait 20 jours qu’on est abandonnés ici. On a épuisé tout notre argent. A chaque fois qu’on tente d’embarquer, ils nous chassent en disant qu’il n’y a pas de place. Quatre navires sont venus, si à chaque fois, ils embarquaient quelques passagers cela aurait été réglé.» Elle affirme aussi que de nombreux voyageurs algériens ont été contraints de passer la nuit dehors faute de prise en charge et ont même été frappés par la police espagnole.

Des témoignages qui rappellent les images choquantes de la cohue au niveau des agences d’Algérie Ferries en France, et où au port de Marseille les algériens ont été chargés et gazés par la police française.

Ainsi que ce soit à Alicante ou à Marseille la colère ne cesse de monter chez les voyageurs surtout, malgré la forte demande, que certains navires effectuent des traversées quasiment vides. Une réalité confirmée par la révélation, en juin dernier, des résultats préliminaires des enquêtes diligentées dans les affaires des navires ayant effectué des traversées quasiment vides et qui montrent qu’il s’agissait d’une «action délibérée avec la complicité des responsables de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV)». Il est à noter que de plus en plus d’appels sont lancés pour «systématiquement porter plainte à chaque incident» contre Algérie Ferries pour indemniser les passagers selon ce que dit la loi et ce, dans l’espoir de pousser la compagnie à mieux gérer. Pour rappel, les scandales liés à la mauvaise gestion de l‘ENTMV a conduit son PDG et d’autres cadres en prison, mais les dysfonctionnements continuent.



Les prix des billets d’avion toujours exorbitants



Par ailleurs, la compagnie aérienne Air Algérie est, également, pointée du doigt à cause de la cherté du prix des billets. La problématique des prix exorbitants a été une nouvelle fois abordée, hier, sur la page officielle du député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi, qui espère que «le gouvernement traitera d’abord l’instruction de révision des prix des billets, demandée par Monsieur le Président, il y a des mois». En effet, le 24 avril dernier, soit avant même la mise en place du nouveau programme des vols d’été, le 31 mai dernier, le Président de la République avait donné des instructions pour la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale. Mais à ce jour, les instructions du chef de l’Etat ne sont toujours pas appliquées sur le terrain.

Pour rappel, Abdelouahab Yagoubi, député des Algériens de France, avait adressé au début du mois de juillet courant une lettre ouverte adressée au Premier ministre qui porte essentiellement sur la hausse des prix des billets d’avion et les difficultés de voyager.

Le député avait également rappelé dans cette lettre ouverte qu’il avait saisi l’occasion de l’annonce de l’ouverture de cette enquête pour démontrer, lors d’une séance à l’APN, que le prix d’un billet Paris-Alger en aller-retour ne devait pas dépasser 70 euros, en se basant sur le coût de référence internationale par heure de vol globalement applicable pour un Boeing 737 ou un Airbus 330.