Selon un communiqué de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie a décidé de suspendre à partir d’hier mercredi tous ses vols internationaux. La suspension ne sera levée qu’après un « nouvel ordre » qui viendra des autorités sanitaires du pays et des développements sur le front de la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Auparavant, la compagnie avait décidé de réduire ou suspendre ses vols de et vers la Chine, l’Arabie Saoudite, le Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne. Outre ces destinations, elle a également suspendu ses dessertes de et vers la Tunisie, l’Egypte, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, ainsi que les liaisons à destination ou en provenance d’Europe. Pour les opérations de rapatriement décidées par le gouvernement, Air Algérie a mis en place un programme qui s’est poursuivi hier en soirée par la programmation d’un vol au départ du Caire pour les Algériens se trouvant en Egypte. Pour ses clients qui n’ont pu voyager en raison du risque sanitaire créé par le Covid-19, la compagnie a informé que le remboursement des billets de voyage achetés se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, indiquant qu’aucun déplacement au niveau de ses agences commerciales n’est nécessaire. Il est à rappeler que la suspension des liaisons entre l’Algérie et l’étranger concerne également le transport maritime, les car-ferries reliant nos ports à ceux de France et d’Espagne restant à quais après avoir procédé au rapatriement de voyageurs surpris par les décisions préventives prises par le gouvernement, notamment à partir de Marseille.

Réduction la circulation des trains dès vendredi

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé hier la réduction de la circulation des trains de grandes lignes et ce à compter du vendredi 20 mars, comme mesure de prévention du coronavirus. «Dans le cadre des mesures de protection et des procédures en matière d’hygiène pour la prévention contre la pandémie du Coronavirus et aussi pour veiller à la sécurité de nos voyageurs, la SNTF informe son aimable clientèle de la réduction des circulations des trains de grandes lignes à compter du vendredi 20 mars 2020», a précisé un communiqué de la SNTF. Cette réduction concerne les destinations aller-retour entre Alger et Oran (10h00-10h00) et Alger-Béjaïa (7h00 -15h00) . Pour ce qui est des trains couchettes, la réduction de la circulation concerne les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Bechar, note la même source. S’agissant du train liant Alger à Tébessa, la réduction de la circulation sera effective à compter du samedi 21 mars courant. «Cette mesure (réduction des circulations des trains de grandes lignes) est valable jusqu’à nouvelle ordre», a fait savoir la SNTF invitant sa clientèle à se rapprocher auprès de ses services au niveau des gares concernées pour plus d’informations.n

