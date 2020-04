La compagnie nationale Air Algérie a indiqué, jeudi, dans un communiqué, avoir pris des mesures pour rassurer sa clientèle impactée par la suspension des vols, en application des dispositions de prévention de la propagation du COVID19. « Air Algérie confirme l’utilisation ultérieure des billets d’avions se fera sans frais dans la même classe tarifaire et sans aucun document supplémentaire, dès la reprise des vols, pour des voyages jusqu’au 31 mars 2021 », a indiqué la même source. Le recours au remboursement est possible sous forme d’avoir (EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non utilisation après cette date, a fait savoir la compagnie aérienne, précisant qu’aucun déplacement immédiat au niveau des points de ventes n’est nécessaire. « Air Algérie remercie ses clients pour leur compréhension et reste attentive à l’évolution de la situation pour prendre toutes les dispositions utiles en conséquence », a ajouté le communiqué. n

Articles similaires