Le directeur général de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, Yacine Benslimane, annoncé, lundi à Alger, le lancement imminent des négociations avec les constructeurs d’avions, dans le cadre de l’opération d’acquisition de 15 nouveaux aéronefs lancée par Air Algérie. Il s’exprimait lors d’une séance d’audition par la Commission des transports et des télécommunications et la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration de l’Assemblée populaire nationale (APN). «Dans le cadre de l’autorisation accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs, Air Algérie entamera le 23 ou 24 janvier en cours l’étape de négociation avec les constructeurs», a détaillé M. Benslimane. Il a ajouté que «les résultats de l’appel d’offres international lancé pour l’acquisition de ces nouveaux appareils seront connus et annoncés» à l’issue de ces négociations qui interviennent après «une évaluation des deux offres retenues à l’issue de l’ouverture des plis de l’appel d’offres international». Sur les 15 nouveaux aéronefs devant être acquis «sept aéronefs seront de gros porteurs et huit appareils moyens porteurs», a-t-il détaillé. Outre ces 15 aéronefs, la compagnie compte également acquérir sept autres aéronefs (deux gros porteurs et cinq moyens porteurs) sous forme de Leasing, ajoute le responsable, précisant que l’appel d’offres international pour cette opération a été lancé «à la fin des restrictions liées à la pandémie du Covid-19». S’agissant des nouvelles dessertes, M. Benslimane a annoncé le lancement prochain de nouvelles lignes en direction d’Addis-Abeba, Johannesburg et Libreville, offrant aux voyageurs la possibilité de transiter par le hub d’Alger pour rejoindre une autre destination domestique ou internationale.



Saison estivale : réservation et achat de billets lancés

Evoquant le hub d’Alger, le responsable a indiqué qu’à partir du 1er mars prochain, la compagnie intensifiera ses dessertes notamment depuis l’Afrique, pour arriver à 2 à 3 dessertes par destination, permettant d’attirer de nouveaux clients issus des pays africains pour les transporter vers différentes destinations. Le hub d’Alger permettra dès le 2 février, a-t-il ajouté, aux voyageurs en transit de rejoindre leur vol de continuation sans devoir accomplir à nouveau les formalités d’enregistrement des bagages et d’embarquement. A propos de la prochaine saison estivale, le directeur général a affirmé que l’opération de la réservation et l’achat de billets sont «déjà lancés» avec plus de 68.000 sièges prévus par semaine. La prochaine saison sera marquée par une augmentation significative des sièges par rapport à l’été 2019, selon les chiffres donnés lors de cette audience. Les mêmes chiffres affichent un programme prévisionnel de 40.000 sièges pour l’opération de la Omra, notamment durant le mois de Ramadhan, dont des vols réguliers à partir d’Alger, Oran, Constantine et Ouargla. (APS)

