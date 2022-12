Le directeur général de la compagnie Tassili Airlines, Abdessamed Ourihane, a annoncé lundi à Alger le lancement du service de paiement électronique via le nouveau système «Iata pay» pour tous les vols internationaux, à partir de janvier 2023, indique un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). Lors d’une séance d’audition devant la commission des transports et des télécommunications à l’APN, présidée par Ali Mounsi, président de la commission, consacrée à la réalité et aux prestations de la compagnie, M. Ourihane a souligné que le nouveau système de paiement électronique développé avec l’Association du transport aérien international (IATA), sera lancé à partir de janvier 2023 pour tous les vols internationaux. La séance a été ponctuée par un exposé sur cette compagnie publique créée en 1998 et devenue en 2005 filiale à 100% de Sonatrach. Tassili Airlines compte une flotte composée de 15 aéronefs avec une capacité globale de 1529 sièges, spécialisée dans le transport par charters, selon l’exposé. La compagnie exploite un réseau de lignes consacrées à 80% au groupe Sonatrach et ses filiales, en sus de proposer des services de transport irrégulier en faveur des travailleurs de l’énergie, ainsi que des services aériens selon la demande, a-t-on ajouté. La compagnie exploite 24 dessertes régulières domestiques reliant 15 villes, et cinq dessertes régulières internationales depuis Alger, Constantine et Oran vers trois destinations en France, a précisé la même source. Lors de cet exposé, la politique adoptée par la compagnie en matière de numérisation a été présentée. Cette politique vise à s’adapter aux enjeux du développement des systèmes d’information utilisés dans le secteur du transport aérien au profit des voyageurs, à travers la réunion de tous les moyens et infrastructures numérique, à l’instar du système de réservation électronique via le siteweb de la compagnie, du système de paiement électronique sur le territoire national pour tous les vols domestiques et internationaux par l’utilisation de la carte Edhahabia et la carte interbancaire (CIB), du système d’enregistrement électronique et du retrait à distance de la carte d’embarquement à l’intérieur ou l’extérieur du territoire national, a expliqué le communiqué. Pour sa part, le président de la Commission des transports et des télécommunications a souligné, lors de son intervention, que «la promotion du transport aérien aux normes internationales modernes constitue l’un des enjeux relevés par le Président de la République étant une condition sine qua non pour relancer l’économie nationale.» n

