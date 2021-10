Le ministère des Transports a annoncé, hier lundi, un nouveau programme de vols internationaux qui sera appliqué dès la semaine prochaine, portant augmentation du nombre des vols de et vers Alger de 24 vols hebdomadaires.

En vertu de ce nouveau programme, le nombre des vols de et vers Alger augmentera de 12 vols hebdomadaires qui seront pris en charge par Air Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Le programme prévoit deux (02) vols hebdomadaires vers les Emirats arabes unis (Dubaï), deux (02) vols hebdomadaires vers la Grande Bretagne (Londres), deux (02) vols vers l’Allemagne (Frankfurt) passant à (03) par semaine, deux (02) vols vers l’Italie (Rome) passant à (03) vols par semaine, deux (02) vers la Turquie (Istanbul) passant à (04) par semaine, (02) vols vers l’Espagne (Barcelone) passant (04) par semaine, selon la même source.

Dans le cadre de la réciprocité, les compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols (12) pour atteindre un nombre global des vols supplémentaires de (24) vols hebdomadaires de et vers Alger, a ajouté le ministère.

Ce nouveau programme intervient en application de la décision du Président de la République et s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour l’appui du programme actuel des vols d’Air Algérie vers les différentes destinations internationales, conclut le communiqué. n

