Par Lyes Sakhi

Le directeur de la transition énergétique, Zine El Abidine Boumelit, s’est exprimé avant-hier sur la chaine 1 de la radio nationale pour dresser un tableau pour le moins positif de l’évolution du champ du renouvelable dans notre pays. Ce responsable est dans son rôle pour défendre la feuille de route de son département. Il est également dans son intérêt de considérer que son département, le ministère de Transition énergétique et des Energies renouvelables (MTEER), est sur la bonne voie.

L’enthousiasme qu’il met à estimer que le MTEER est sur le point de réaliser la petite révolution que le pays attend depuis des décennies pour passer du trop-plein d’hydrocarbures, non renouvelable par nature et par définition, vers des ressources durables, peut s’expliquer par la volonté de l’Etat et du gouvernement algériens à inscrire ce basculement parmi ses priorités. On peut donc l’apprécier sous l’angle de la mobilisation et l’accepter ainsi. Mais de là à trop forcer sur la communication, on risque de sombrer dans la fiction et à masquer des vérités qui sont pourtant bonnes à dire.

Premièrement, un projet reste un projet quand il ne sort pas du papier. La transition énergétique n’est qu’à ses balbutiements dans notre pays avec des risques sérieux que ses promoteurs les plus sérieux et les plus convaincus se retrouvent en butte à d’innombrables contraintes comme le financement adéquat, la technologie qui ne sera pas dépassée dans une dizaine d’années et la recherche de partenaires nationaux et internationaux qui trouveraient leurs comptes dans la mise en place d’une industrie fournisseuse d’énergie propre.

Deuxièmement, tous ces paramètres, ainsi qu’on le perçoit à travers les difficultés de mise en place concrète du projet Solar 1000 – un véritable test sur l’efficacité du gouvernement et du MTEER à poser les jalons d’une transition énergétique – sont aujourd’hui en action pour nourrir des prévisions prudentes, voire pessimistes sur la capacité du pays – surtout en ce moment d’euphorie pétro-gazière – à réussir ce qui n’a pas été fait en une décennie, si l’on compte uniquement la période où les différents gouvernements qui se sont succédé au tournant des années 2008-2010 ont déclaré inscrire le renouvelable au cœur de leur action énergétique. L’hypothèse admise, y compris par les experts les plus optimistes, est que le dessein de réalisation de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 4.000 MW à l’horizon 2024, c’est-à-dire dans moins de deux petites années, est à manipuler avec une grande précaution.

Par ailleurs, last but not least, la transition, c’est aussi l’économie et la sobriété dans la consommation de l’énergie. Sur le terrain, alors que l’action de l’APRUE mérite un débat sérieux à la rentrée, on constate cet été encore que c’est plutôt l’ébriété. Jusqu’à la gueule de bois qu’aggrave un secteur de l’habitat qui tarde à se mettre aux normes. Attention à l’insolation.

