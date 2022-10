Dans le ventre de la mine à ciel ouvert de Moanda au Gabon, les bras en acier des pelleteuses attaquent la montagne verdoyante et chargent d’immenses tombereaux dans un grand fracas. Ici, pas besoin de creuser loin pour extirper de la Terre le précieux manganèse.

« On a de la chance à Moanda, on en trouve à environ 5 à 6 mètres sous la surface », explique Olivier Kassibi, responsable de l’exploitation de la carrière, un paysage désolé aux couleurs volcaniques d’où sortent chaque jour 36 tonnes de manganèse. Moanda est l’un de ces lieux où le monde assouvit une faim de minerais qui n’est pas près d’être rassasiée, au contraire. Le manganèse, aujourd’hui principalement utilisé pour la préparation d’alliages comme l’acier, fait partie avec le lithium, le cobalt ou le nickel de ces métaux appelés à assumer un rôle primordial dans la transition énergétique.

Pour l’Afrique, qui accueille pour la première fois la conférence internationale sur le climat (COP27) en novembre, ces métaux représentent une manne en devenir. Le sol africain regorgerait de ces éléments. Moanda et ses environs recèleraient 25% des réserves mondiales de manganèse, estime la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe français Eramet qui exploite le site. Mais l’espoir pour l’Afrique le partage à la crainte d’une malédiction semblable à celle associée à l’exploitation de l’or noir dans nombre de pays: celle d’une richesse échappant aux populations locales, les laissant même plus pauvres, dévastant leur environnement et engraissant la corruption.

« Il y a très peu de raisons de penser que cette aubaine va profiter aux populations africaines, notamment à cause des soucis de gouvernance », dit l’ancien chef économiste de la Banque africaine de développement, Rabah Arezki, en faisant référence aux carences de certains Etats africains. Conduisant ou stockant l’électricité, ces métaux entrent déjà dans la fabrication de batteries automobiles, d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques. L’industrie a besoin de montagnes de ces minerais pour espérer se détourner du pétrole et des énergies fossiles. La course est lancée par les grandes économies pour sécuriser les approvisionnements. La demande et le prix augmentent de jour en jour.



L’Afrique est l’un des théâtres de cette grande compétition. Elle n’est pas le seul. Mais son potentiel est « immense », dit Rabah Arezki. Et encore, souligne-t-il: comme le sous-sol est très peu exploré, les réserves sont méconnues. Les annonces de découverte se succèdent à un rythme soutenu. Le Mali est réputé pour son or. Firefinch en cherchait à Goulamina (sud) quand elle est tombée sur du lithium, relate Seydou Semega, géologiste et directeur localement de la compagnie australienne. Firefinch a alors créé la succursale Leo Lithium et inauguré la mine début 2022. « Est-ce que l’Afrique pourrait être la principale source de lithium au monde? Absolument », dit Simon Hay, le directeur de Leo Lithium. La mine de Goulamina, c’est la promesse de 1.200 emplois, de la formation, « plus de 100 millions de dollars par an » pour le Mali en taxes et dividendes, dit-il.

Comilog, la compagnie qui exploite la mine de Moanda depuis 1960, revendique la création de 3.400 emplois directs et 6.000 indirects, une contribution de 350 millions d’euros par an à l’économie nationale sous différentes formes (salaires, taxes, redevances…), l’installation d’unités industrielles sur place et non pas à l’étranger, des millions d’euros en actions de santé ou d’éducation en faveur des populations. « Il faut avoir une politique sociétale la plus engagée possible pour partager cette richesse », dit le directeur général Léod Paul Batolo. Comilog se flatte de réhabiliter et de replanter les zones d’extraction une fois l’exloitation terminée, de fortement décarboner le mix énergétique de ses usines et de « s’imposer des limites » en ne mettant pas à profit les aires abritant des pangolins, des panthères ou des mandrills. Cependant, de la Guinée à la Centrafrique en passant par la République démocratique du Congo (RDC), d’innombrables études sur les effets passés ou présents des activités d’extraction, du pétrole ou des minerais – appropriation ou detournement de la richesse, déforestation, pollution des sols et des eaux, destruction des ressources locales, violation des droits humains – donnent des raisons de craindre que la ruée sur les métaux ne laisse à nouveau une trace funeste sur le continent.



« Si l’activité se limite à la prospection, à l’extraction des métaux, l’Afrique ne tirera aucun profit de la transition énergétique en Europe. Donc, il faut absolument investir dans la chaîne de valeur », dit Gilles Lepesant, géographe et chercheur au Centre national français de recherche scientifique (CNRS). En RDC, premier producteur mondial de cobalt et dont le sous-sol contiendrait la moitié des réserves mondiales, « la richesse en métaux est à la fois une chance et une malédiction », dit-il. Le travail des enfants dans les mines congolaises a été largement dénoncé. Mais empêcher les enfants de travailler quand la subsistance de la famille en dépend est compliqué.

A l’impact humain s’ajoute l’environnemental. Ainsi, pour isoler le minerai, l’industrie extractive consomme des chimiques dangereux et polluants qui restent sur place. Les lois d’un certain nombre de pays africains et leur application ne suffisent pas à écarter le danger. Gilles Lepesant souligne que les pays riches peuvent imposer des normes. Cela suppose une traçabilité que réclament par ailleurs les consommateurs. Pas toujours facile cependant de savoir d’où provient la matière employée par exemple pour fabriquer des batteries automobiles. « Dans une grande partie des cas, le métal extrait est exporté pour son raffinage vers d’autres pays, par exemple la Chine, puis mélangé à d’autres métaux, si bien qu’il est difficile de savoir si le cobalt que vous avez sur votre ligne de production vient effectivement de telle ou telle mine en République démocratique du Congo », dit Gilles Lepesant. Reste aux pays africains à trouver cet « équilibre délicat » entre attractivité pour les investisseurs et respect de normes qui n’engagent que ceux qui les adoptent, dit l’analyste Hugo Brennan, du cabinet britannique Verisk Maplecroft.

