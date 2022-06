Le ministre de la Transition Energétique et des Energies renouvelables, Ziane Benattou a reçu le Directeur général de Schlumberger/Algérie et la Directrice de la communication pour l’Afrique du nord, avec lesquels il a abordé le projet de réalisation de la centrale solaire du village d’Ifni à Illizi. Initié par les deux parties, ce projet consiste en l’électrification en énergie solaire du village d’Ifni, situé à 160 KM du chef-lieu de la wilaya d’Ilizi, a indiqué un communiqué du ministère. «Cette opération concerne la réalisation d’une mini-centrale solaire alimentant 90 foyers, une école, une mosquée et une école coranique, une salle de soin ainsi que le pompage de l’eau», affirme la même source. Cette rencontre a également porté sur l’accompagnement de Schlumberger pour la réalisation d’un projet de géothermie en Algérie. Dans le cadre du programme de géothermie du ministère, il a été convenu que Schlumberger/Algérie finance un projet pilote d’un site à fort potentiel. A ce titre, le ministre a souligné l’intérêt porté par son département ministériel, à faire réussir le passage vers des énergies propres et durables, à travers les projets ambitieux et stratégiques, tout en impliquant le citoyen et la société civile dans l’élaboration de la stratégie appropriée pour la transition énergétique. A l’issue de la rencontre, les deux parties se sont dits favorables à la poursuite de la réflexion et des discussions plus approfondies afin d’identifier de façon concertée les axes de coopération dans le domaine des énergies renouvelable et du développement durable.

