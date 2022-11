Le P-dg de l’entreprise Naftal, Abdelkader Chafi, a affirmé mardi à Chlef que la société œuvre pour une transition vers les énergies renouvelables, en particulier les énergies hybrides et les bornes électriques. «La société Naftal œuvre, actuellement, à concrétiser la transition énergétique et à assurer des prestations modernes, notamment dans le domaine de l’énergie hybride et des bornes électriques», a indiqué M. Chafi dans une déclaration à la presse, en marge du lancement d’une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des bonbonnes de gaz butane, dans la commune de Beni Bouatab, au Sud-est de Chlef. Le même responsable a ajouté qu’après la couverture des besoins en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et sa généralisation à travers le pays, grâce à la création de centres spécialisés dans l’installation des Kits GPL dans chaque wilaya, la société «Naftal envisage de s’orienter vers une nouvelle stratégie, la transition énergétique à travers les bornes électriques et l’énergie hybride». «Cette stratégie s’inscrit en droite ligne du cahier des charges d’importation des véhicules utilisant les nouvelles énergies et l’énergie électrique et vise à assurer ces services à ce type de véhicules «, a précisé le P-dg de Naftal. La wilaya de Chlef a bénéficié de nombreux projets d’extension et de réhabilitation de diverses installations pétrolières, conformément aux normes de sécurité et de qualité requises dans le domaine, tout en préservant l’environnement a, par ailleurs, dévoilé Chafi. Il a cité notamment le centre de production de bonbonnes de gaz de la commune de l’Oued Sly , qui sera raccordé au pipeline Arzew-Alger, en plus d’ une opération d’extension des capacités de stockage de cette installation énergétique, appelée à devenir un pôle régional pour la couverture de la demande des wilayas voisines. Le même responsable, qui a affirmé la fourniture des bonbonnes de gaz butane et l’élargissement de l’utilisation du gaz propane pour le chauffage dans les établissements scolaires de la wilaya, a signalé qu’à ce jour, 133 écoles disposent de cette énergie, dans l’attente de l’extension de l’opération vers une centaine d’autres établissement durant l’année prochaine. Le P-dg de Naftal, accompagné du wali de Chlef, Atallah Moulati, a donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des bonbonnes de gaz butane, sous le slogan «Un hivers au chaud et en sécurité», à partir de l’école «Chahid Sebouh Tahar «de Beni Bouatab. Il a expliqué que le choix de Chlef pour le lancement de cette caravane nationale de sensibilisation est dicté par «le nombre d’accidents, liés au gaz enregistrés en raison de la forte utilisation du gaz butane dans la wilaya». Sur place, des instructions et conseils sur la bonne utilisation des bouteilles de gaz butane et les conditions de sécurité pour leur stockage ont été donnés par le responsable de la maintenance de Naftal et d’un représentant des services de la protection civile de la wilaya. A noter, également, que des casiers de rangement, des outils pédagogiques, des cartables et des fournitures scolaires ont été offerts, à l’occasion, par la société Naftal au profit des élèves de la région de Beni Bouatab. <

