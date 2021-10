Les assises nationales de la refondation de l’Etat du Mali, envisagées par le gouvernement, auront lieu du 20 au 26 décembre 2021, ont annoncé les autorités. Cette décision de reporter le chantier est intervenue lors du conseil de cabinet tenu lundi sous la présidence du chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, selon des médias maliens. Annoncée pour la date du 15 au 21 novembre, la phase finale des Assises nationales de la refondation (ANR) aura finalement lieu du 20 au 26 décembre 2021, a annoncé le ministre malien de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. Présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, cette réunion a été consacrée à l’évaluation de la mise en oeuvre du Plan d’action du gouvernement et à la tenue des Assises nationales de la refondation. Sur la question, le gouvernement a été informé de la nomination par le président de la Transition et le Premier ministre, des membres d’un panel de hautes personnalités. Ceux-ci seront chargés, a relevé le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, de la recherche du consensus national pour la bonne tenue des Assises nationales de la refondation avec la commission nationale d’organisation dont les membres ont été désignés. «Le panel de hautes personnalités a vocation à aller tous azimuts, par tous les moyens, avec leurs carrures, leurs personnalités, leurs entregents pour rechercher ce consensus national, et tenir les Assises nationales et réussir la refondation de notre Etat», a expliqué le ministre Maïga. Il a souligné que le processus d’organisation des assises a débuté avec la table ronde tenue fin septembre dernier. La rencontre au niveau local, a poursuivi le ministre, se tiendra dans les communes, les cercles, les régions, les pays de résidence des Maliens de l’extérieur, et le district de Bamako pour aboutir à la phase nationale prévue, après des correctifs de date, du 20 au 26 décembre.

