Mobilis a accompagné l’Agence nationale de promotion et de Développement des parcs technologiques (ANPT) dans l’organisation d’un workshop portant sur les « Opportunités, prérequis et bonnes pratiques pour la mise en place d’un point d’échange Internet (IXP) en Algérie», qui a lieu ce lundi

27 Janvier 2020, au niveau du Technoparc de Sidi Abdellah à Alger.

Le workshop s’est tenu en collaboration du ministère fédéral allemand de l’Economie de l’Energie (BMWi) et avec le support d’experts internationaux, il rentre dans le cadre de la stratégie nationale favorisant la promotion et le développement d’une économie numérique en Algérie, qui induit à une production de contenu local massif.

Le Global Internet Exchange GIX appelé également l’IXP, est une infrastructure physique permettant la connexion de différentes parties prenantes aux services Internet (FAI, hébergeurs, fournisseurs de contenu..), créant un éventail d’avantages techniques et économiques, notamment en matière d’optimisation du coût, de la latence, de la bande passante, de la mutualisation…etc.

À travers l’accompagnement de cette rencontre, Mobilis entreprise citoyenne, encourage la mise en place d’une telle infrastructure, et confirme son engagement dans le développement de l’écosystème numérique national.

Articles similaires