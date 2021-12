A l’occasion de la remise des trophées du quotidien AS, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a indiqué que le Real Madrid pouvait recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé dès l’été 2022. Si le prix de vente du Norvégien pourrait tutoyer les 100 millions d’euros, l’ancien Monégasque serait susceptible d’arriver libre chez les Merengue.

Le huitième de finale de C1 entre le PSG et le Real Madrid (15 février et 9 mars) ne devrait pas manquer de sel. Et les récentes déclarations de Javier Tebas pourraient accentuer la pression sur Kylian Mbappé. Mardi soir, lors de la remise des trophées du quotidien AS, le président de la Ligue espagnole s’est montré confiant concernant un éventuel départ de l’international français chez les Merengue l’été prochain.



Le Barça loin du compte pour Haaland

« J’ai envie que (Kylian) Mbappé soit au Real Madrid, que (Erling) Haaland vienne en Espagne aussi, car ce sont les meilleurs », a d’abord déclaré Javier Tebas. En effet, le dirigeant a estimé que le Real Madrid pouvait recruter l’ancien Monégasque et l’actuel buteur du Borussia Dortmund dès cet été. « Erling Haaland au Barça ? Non, vu leur situation, à ce jour ils ne peuvent pas. Pour le Real Madrid, c’est possible. Eux peuvent recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé », a insisté le président de la Ligue espagnole.

En effet, le FC Barcelone, actuellement en proie à d’importantes difficultés financières, n’est pas en mesure d’enrôler Erling Haaland, dont le prix de vente pourrait tutoyer les neuf chiffres (aux alentours de 100 millions d’euros). De son côté, le Real Madrid n’a pas acheté de joueurs (mais a fait venir des éléments libres) depuis 2020. Ainsi, le club entraîné par Carlo Ancelotti pourrait attirer les deux attaquants, sachant que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG.



FC Barcelone : Xavi met déjà un stop à Pogba

Mardi, Sport révélait que le célèbre agent de joueurs et le patron du Barça avaient discuté de trois autres membres de l’écurie Raiola : Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSG) et Paul Pogba (Manchester United). Trois éléments plus « accessibles » car libres de tout contrat en juin prochain.

Concernant le champion du monde français, un avenir en Espagne ne le laisse pas indifférent. Le quotidien catalan affirme que Xavi a rapidement mis un stop à l’option Pogba. Pour quelle raison ? Le journal écrit qu’au-delà de l’aspect économique (salaire, prime à la signature), l’entraîneur des Blaugrana souhaiterait « des profils plus techniques que physiques » pour son équipe. Considérer Pogba comme un joueur plus physique que technique, voilà une justification qui va en étonner plus d’un.

