Selon les informations de L’Equipe, le Real Madrid serait aussi très intéressé pour attirer Houssem Aouar. Zinédine Zidane aurait récemment échangé avec le milieu de terrain de 22 ans. Les Merengue aimeraient obtenir un prêt avec option d’achat automatique l’été prochain.

Et si le Real Madrid raflait la mise dans le dossier Houssem Aouar ? Alors que le mercato estival se termine lundi prochain à minuit, L’Equipe révèle que les Merengue auraient ciblé le milieu de terrain lyonnais, convoqué pour les prochains matches des Bleus par Didier Deschamps.

Zinédine Zidane apprécierait le profil du Lyonnais et aurait échangé très récemment avec lui. L’entraîneur madrilène et sa direction ont notamment été séduits par les prestations XXL d’Houssem Aouar lors du Final 8 de la Ligue des champions qui a vu l’OL atteindre les demi-finales.

Comme de très nombreux poids lourds du football européen, le Real Madrid a été très impacté par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus. Un transfert sec d’ici au 5 octobre est donc quasi impossible.



Le prix fixé à 60 millions d’euros

Cependant, Houssem Aouar serait vu comme une très belle opportunité pour le futur. Ainsi un prêt avec option d’achat automatique l’été prochain serait étudié. Cette issue peut-elle être validée par Jean-Michel Aulas, qui a rappelé à Houssem Aouar, Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay qu’ils avaient jusqu’à samedi matin pour trouver un nouveau club ? En tout cas, le patron de l’OL aimerait récupérer environ 60 millions d’euros pour son milieu de terrain de 22 ans. L’idée de rejoindre le Real Madrid pourrait emballer Houssem Aouar, annonce également L’Equipe. Surtout qu’il retrouverait deux anciens Lyonnais : Karim Benzema et Ferland Mendy. Cependant, d’autres concurrents n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Arsenal a transmis une offre comprises entre 35 et 40 millions d’euros ces derniers jours. Une proposition jugée trop faible par la direction lyonnaise. Outre la Juve qui suit le joueur de plus loin, quid de l’intérêt du PSG révélé vendredi par le quotidien ? L’Equipe annonce que le club de la capitale ne serait pas la priorité d’Houssem Aouar. Avantage, donc, au Real Madrid ? n

