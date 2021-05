C’est l’émission de télévision El Chiringuito qui s’est faite le relais de cette information dimanche soir : Eden Hazard aurait demandé aux dirigeants du Real Madrid de quitter le club cet été. Arrivé à l’été 2019 contre un chèque conséquent de 115 millions d’euros (hors bonus), l’ailier ne s’est pas bien intégré à son nouveau club, la faute notamment à de nombreuses blessures. Hazard aurait même donné le nom du club où il veut aller : Chelsea.

Retour à l’envoyeur donc pour Eden Hazard ? C’est de Londres et des Blues qu’était arrivé le Belge il y a deux ans. Au sommet de son football, l’ancien du LOSC, qui a sans doute beaucoup apprécié le titre de son club formateur, quittait alors l’Angleterre pour rejoindre le club de son rêve. Rêve qui n’est pas loin de se transformer en cauchemar puisqu’en deux saisons, Hazard n’a disputé que 43 matches sous le maillot du Real Madrid pour 5 petits buts et 8 passes décisives. Selon le media espagnol, le Real Madrid serait prêt à lâcher Hazard afin de faire entrer le maximum de liquidités. Le marché des transferts du club merengue s’annonce monstrueux avec les venues potentielles de Kylian Mbappé mais aussi d’Erling Haaland. La décision de Hazard serait d’ailleurs liée à la rumeur Mbappé puisqu’il craint, et c’est bien logique, que l’arrivée du Français puisse le pousser définitivement sur le banc. C’est pourquoi il voudrait retourner dans son ancien club, finaliste de la Ligue des champions 2021, où il se sentait particulièrement bien et avec qui il a gardé de très bons rapports.



Real Madrid, Tottenham : Gareth Bale a pris sa décision pour son futur

Où évoluera Gareth Bale (31 ans) la saison prochaine ? Il est pour le moment impossible de répondre à cette question concernant l’international gallois, prêté par le Real Madrid (où son contrat expirera en juin 2022) à Tottenham cette saison et auteur de 16 buts toutes compétitions confondues. Et alors qu’il a grandement participé à la 7ème place finale des Spurs en Premier League cette saison en inscrivant un doublé sur la pelouse de Leicester ce dimanche (4-2), dans le cadre de la 38ème et dernière journée du championnat anglais, l’attaquant du club londonien appartenant aux Merengues a été très clair au sujet de son avenir. « Ma décision sera connue après l’Euro 2020. Je sais ce que je vais faire mais si j’annonce quoique ce soit maintenant, ça ne provoquera que le chaos. Je ne pense à rien d’autre que le Pays de Galles », a ainsi expliqué Gareth Bale au micro de Sky Sports après la victoire de Tottenham au King Power Stadium. Le capitaine des Dragons va donc pleinement pouvoir se concentrer sur l’Euro 2020, où il sera très attendu après une fin de saison convaincante avec les Spurs.

Articles similaires