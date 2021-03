«Marca» et «AS», les deux grands quotidiens sportifs madrilènes, ont fait leur une hier sur Cristiano Ronaldo, éliminé de la Ligue des champions avec la Juventus Turin, et prêt à revenir au Real Madrid qu’il a quitté en 2018. «Le Portugais et le Real sont en contacts depuis des mois.»

62 % pour, 38 % contre. Marca, le quotidien le plus lu d’Espagne, a enregistré près de 400 000 réponses en 24 heures à une consultation sur son site Internet à propos d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. C’est dire l’intérêt massif des «Madridistes» pour la question qui agite la capitale espagnole (et au-delà) depuis l’élimination de la star de 36 ans avec la Juventus par le FC Porto, mardi en 8es de finale de la Ligue des champions (1-2, 3-2).

«Il veut revenir» clame à la une AS, l’autre grand quotidien du sport à Madrid, qui assure que «le Portugais et le Real sont en contacts depuis des mois». Marca, qui rappelle que CR7 est «questionné à la Juve depuis l’élimination», confirme «le clin d’œil» du joueur à son ancien club quitté en 2018. «Il se fait désirer.»

Comme révélé par le journaliste TV Josep Pedrerol (El Chiringuito), «Jorge Mendes (son agent) a parlé au Real Madrid de la possibilité du retour de Cristiano Ronaldo». Marca tempère : «le Real Madrid exclut pour l’instant un possible retour du crack». C’est la ligne officielle du club, incarnée vendredi par son entraîneur, Zinédine Zidane («Cristiano est un joueur de la Juve»).

«Le PSG est une autre destination possible»

«Il ne lui reste qu’un an de contrat» dans le club italien, en difficulté également en Championnat, relève AS, qui voit dans «son silence inhabituel sur les réseaux sociaux» depuis l’élimination «un signe de plus de sa volonté de partir». «Après l’élimination par Lyon au même stade l’été dernier, il avait longuement défendu le Vieille Dame sur ses médias .»

Le Real n’est pas sa seule porte de sortie, spécule le quotidien : «Le PSG est une autre destination possible, même si tout dépendra de Kylian Mbappé.

Si le Français part, les Parisiens pourraient avoir à choisir entre Cristiano et Messi, mais l’Argentin, avec Joan Laporta de retour à la présidence du club, pourrait décider de rester au Barça.»

