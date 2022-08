PAR INES DALI

Le paiement électronique n’arrive pas à décoller. Une nouvelle échéance vient d’être donnée pour que ce mode de paiement soit généralisé à l’ensemble des transactions commerciales d’ici à la fin de l’année prochaine. C’est une décision prise dans le cadre du projet d’ordonnance portant loi de finances complémentaires (LFC) pour 2022.

«Tout agent économique (…) qui offre des biens et/ou services à des consommateurs, doit mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie poste», peut-on lire dans l’article 26 du projet d’ordonnance portant LFC pour 2022. C’est une mesure qui devrait, selon le texte de loi, être appliquée en fin décembre de l’année prochaine. «Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2023», est-il ajouté.

Le paiement électronique, qui voit le délai de sa généralisation rallongé, est un projet qui ne cesse d’être reporté. Il a été ajourné à plusieurs reprises. Prévu initialement par la loi de finances 2018 avec une échéance s’étalant jusqu’au 31 décembre de la même année, il a ensuite été reporté pour la difficulté de sa concrétisation sur le terrain. Des difficultés qui émanent aussi bien de la part des différents opérateurs que de la part des clients ou consommateurs, les deux catégories étant fortement habituées à l’utilisation de l’argent cash, liquide.

«L’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 a prévu l’obligation aux commerçants de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre d’opter pour un règlement électronique de ses achats. A cet effet, un délai maximal d’un an, soit au 31 décembre 2018, a été accordé aux agents économiques pour se conformer à cette disposition à partir de sa publication au Journal Officiel. Ce délai a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021, par les dispositions de l’article 146 de la loi de finances pour 2021. Il a également été prorogé jusqu’au 30 juin 2022 par les dispositions de l’article 168 de la loi de finances pour 2022», selon l’exposé des motifs de la LCF pour 2022. C’est dire que c’est report sur report sans que cela ait pu convaincre les concernés de l’utilisation du paiement électronique.

Mais au-delà des habitudes des uns et des autres réfractaires au paiement électronique, il y a également l’aspect logistique à prendre en considération. «Avec le nombre d’un peu plus d’un million et demi de commerçants susceptibles d’accepter les paiements par cartes, situation imposant de fait l’obligation de les équiper en TPE implique une opération gigantesque, tant sur l’aspect coût que sur l’aspect logistique, car il s’agit de développer plusieurs millions de TPE, étant donné qu’un seul commerçant peut avoir plusieurs points de vente dotés de plusieurs caisses (ex : supermarché, opérateur téléphonique, ….)», est-il souligné dans le nouveau texte de la LFC.

Aussi, «pour permettre à la production nationale de satisfaire les besoins en quantités suffisantes de TPE, et d’éviter ainsi l’importation de quantités importantes de ces équipements, il est proposé de proroger le délai de mise en conformité jusqu’au 31 décembre 2023». En effet, le problème de disponibilité se posait pour le marché national des TPE, l’offre locale étant limitée en matière d’équipements. Les derniers chiffres rendus publics, qui remontent à l’été 2021, indiquaient qu’au premier trimestre 2021, le nombre de commerçants s’étant doté de ce type d’appareil n’avait atteint que 38 422 cas contre 29 931 une année auparavant. Ce qui représente une hausse de 28,37% pouvant sembler encourageante à première lecture, mais qui s’avère vite insignifiante lorsqu’elle est appliquée au nombre total des commerçants à travers le pays, à savoir 2.145.067, selon un communiqué publié alors par le Groupement d’intérêt économique Monétique.

Faisant un bilan comparatif entre le premier et le second trimestre 2021, il a constaté que l’opération généralisation TPE a considérablement ralenti avec seulement 278 nouveaux appareils installés entre avril et juin, totalisant, ainsi, 38.422 à terminaux installés à fin juin 2021. En outre, l’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie), principal fabricant de TPE en Algérie, ne dépassait pas les 600 unités par jour (300 TPE classiques et 300 smart), dont la totalité était destinée exclusivement à satisfaire les commandes passées par le ministère des Postes et des Télécommunications, selon la même source.

En tout état de cause, le délai actuel d’une année et demie pour se conformer à l’utilisation du paiement électronique peut sembler assez suffisant si les problèmes de logistiques et d’habitudes ancrées venaient à être solutionnés. Si cette échéance n’est pas respectée et le manquement constaté, ce sera considéré comme une infraction aux yeux des contrôleurs, car la LFC 2022 dispose que «tout manquement au respect de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique, constitue une infraction punie d’une amende de 50.000 DA». n

Articles similaires