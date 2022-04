Plus de 1000 infractions ont été enregistrées en 2021 et durant le premier trimestre de l’année en cours sur les rails du tramway, indique dimanche la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les brigades de la police du tramway relevant de la Sûreté nationale ont constaté en 2021 et durant le premier trimestre de l’année courante «1024 infractions au niveau des rails du tramway», a précisé le document. «La conduite sur les rails du tramway, le stationnement et l’arrêt, le passage des rails sans respect des feux tricolores» sont les principales infractions constatées, d’après la DGSN. Dans ce cadre, la DGSN a programmé, dimanche, une activité de sensibilisation en faveur des conducteurs sur les dangers de la conduite sur les rails du tramway tout en prodiguant des conseils et des orientations pour éviter ces pratiques. Cette activité de sensibilisation a touché les wilayas d’Alger, Constantine, Sétif, Oran, Sidi Belabbes et Ouargla, a conclu le document.

