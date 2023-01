Dans un contexte marqué par une forte polémique sur la disponibilité des traitements pour les malades atteints de cancer, notamment à travers les sorties récentes du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, qui a martelé que son département s’attèle à garantir les traitements malgré les tensions et a même menacé de poursuites judiciaires les professeurs qui déclarent qu’il y a une pénurie de produits d’oncologie, Samir Ferhat, Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a affirmé, hier, qu’elle a reçu ces deux derniers mois d’importantes quantités de produits d’oncologie.

S’exprimant à la Chaîne III de la Radio algérienne, Samir Ferhat a affirmé que «dans le cadre du programme d’approvisionnement, la PCH vient d’acquérir, entre le 1er novembre 2022 et le 1er janvier de cette année, 62 produits d’oncologie entrant dans le cadre du traitement des malades atteints de cancer». Parmi ces produits, il citera à titre d’exemple la Cisplatine, la Vincristine et la Méthotrexate qui avaient connu ces deux dernières années de fortes perturbations au grand désespoir des cancéreux et de leurs familles,

Le Directeur général de la PCH a aussi expliqué que les tensions sur la disponibilité des produits d’oncologie est une pression mondiale et a commencé à se faire ressentir après la délocalisation des pays producteurs vers les pays asiatiques, dont notamment la Chine et l’Inde, qui n’arrivent pas à répondre aux besoins importants mondiaux. Il ajoute que l’augmentation des contaminations du Covid actuellement en Chine a eu un impact direct dans l’approvisionnement des fournisseurs, puisque beaucoup de producteurs chinois ont été contraints de fermer leurs portes et n’arrivent plus à répondre aux besoins des fournisseurs.

Malgré ce contexte mondial, Samir Ferhat a tenu toutefois à rassurer quant au renforcement de l’approvisionnement en médicaments des stocks de la PCH : «Nous allons continuer à approvisionner nos dépôts et les pharmacies de tous les hôpitaux d’Algérie des différents produits nécessaires aux malades.» La PCH «répondra à tous les besoins exprimés par les hôpitaux», a-t-il assuré. «Nous avons tous les moyens notamment financiers nécessaires pour prendre en charge la demande en médicaments des hôpitaux.»

Pour rappel, ces deux dernières années, les fortes tensions et perturbations dans la disponibilité des médicaments et notamment de ceux entrant dans le protocole thérapeutique d’oncologie ont contraint les chefs de service d’oncologie et les associations à pousser de nombreux appels de détresse pour alerter sur la situation dans laquelle se trouvent les cancéreux. Au mois de décembre dernier, une énième alerte a été lancée par des chefs de service d’oncologie sur l’insuffisance de produits d’oncologie mettant à mal la réussite des protocoles thérapeutiques des malades atteints de cancer. Ce qui n’avait pas manqué d’attiser la colère du ministre de l’Industrie pharmaceutique qui a démenti toute pénurie et menacé de poursuites judiciaires les responsables de telles déclarations.

Une diatribe qui avait fait vivement réagir les associations d’aide au cancéreux et le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu) qui se sont indignés des déclarations du ministre, les qualifiant de «choquantes» et d’«inacceptables». Le Snechu avait ainsi dénoncé le fait que des chefs de service sont menacés de poursuites en justice «pour la simple raison qu’ils ont fait un état des lieux du terrain sur la pénurie de certaines molécules vitales et primordiales pour la prise en charge des patients».

De leur côté, plusieurs associations d’aide aux patients atteints de cancer ont également exprimé leur «profond effroi et désarroi» dans une lettre adressée au ministre de l’Industrie pharmaceutique.

Les associations avaient tenu ainsi à affirmer et à témoigner une nouvelle fois du calvaire des familles et des médecins soignants qui se retrouvent souvent désarmés face au manque de médicaments ou disponibles en quantité insuffisante pour assurer le protocole thérapeutique complet des cancéreux. n