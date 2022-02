L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop) s’est engagé lundi à déployer des efforts supplémentaires afin de garantir la disponibilité des médicaments inscrits dans le protocole de traitement de la Covid-19. «Face à l’évolution de la situation sanitaire nationale, conséquence de la propagation rapide et exponentielle du nombre des personnes contaminées lors de cette quatrième vague de la pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires viennent de prendre des mesures de réquisition par lesquelles les entreprises pharmaceutiques nationales sont invitées à déployer des efforts particuliers en vue de garantir l’approvisionnement en médicaments inscrits dans les protocoles thérapeutiques de traitement de la Covid-19», a indiqué l’Unop dans un communiqué. L’organisation professionnelle a souligné, à cet effet, que «l’ensemble des entreprises pharmaceutiques concernées, adhérentes à l’Unop, ont, en dépit du nombre non négligeable de leurs personnels eux-mêmes contaminés, déployé d’énormes efforts pour assurer la continuité des activités de production». Tout en reconnaissant que «plusieurs médicaments connaissent effectivement des tensions liées à l’explosion du niveau de leur demande au cours des dernières semaines», l’Unop a expliqué que, dans ce contexte exceptionnel, le ministère de l’Industrie pharmaceutique vient d’instruire les entreprises pharmaceutiques «d’avoir à mobiliser leurs personnels durant au moins six jours par semaine». De plus, la tutelle les a instruit «à prendre les mesures idoines leur permettant de relever rapidement le niveau de leur capacité de production et d’accroître substantiellement les quantités de produits à injecter au niveau du marché national». L’Unop a, toutefois, soulevé que «la continuité des activités des entreprises pharmaceutiques est aussi entravée par la volatilité inquiétante des prix de certaines matières premières et l’explosion des prix des transports aériens et maritimes». «Les membres de l’Unop, ainsi que nos adhérents représentant les fournisseurs d’équipements médicaux, et des dispositifs médicaux, dont le personnel est sur le terrain pour assurer la maintenance des équipements et la continuité des soins, restent mobilisés afin de surmonter sans encombre cette difficile situation que traverse notre pays», conclut le communiqué.

Articles similaires