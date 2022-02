Dans un contexte marqué par de fortes tensions sur la disponibilité des médicaments entrant dans le protocole thérapeutique des malades Covid, notamment les anticoagulants type Enoxaparine, l’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a annoncé, hier, dans un communiqué publié sur le site officiel du ministère de l’Industrie pharmaceutique, que près de 500 000 unités sont prévues à la distribution cette semaine à la faveur de la mise sur le marché du traitement Théranox, produit par les laboratoires Biothéra.

Par Sihem Bounabi

Il est également précisé qu’une quantité de plus de 3 millions d’unités ont été mises en vente durant la période du 1er novembre 2021 au 27 janvier 2022, tandis que la libération prévisionnelle de 500 000 unités du nouveau produit des laboratoires Biothéra est attendue durant ce mois de février.

Cette annonce a été faite suite à la réunion en session extraordinaire, sur instruction du ministre de l’Industrie pharmaceutique, avant-hier, par visioconférence, où l’Observatoire a examiné la disponibilité des médicaments entrant dans le cadre du protocole de thérapeutique anti-Covid-19.

Le président de l’Observatoire, Dr Redha Belkacemi, a ainsi assuré à cette occasion que plusieurs millions d’unités de médicaments entrant dans le protocole de traitement thérapeutique de la Covid-19 sont prévus à la distribution, cette semaine, sur le marché national.

Il a affirmé à ce sujet qu’en plus des 3 millions de boîtes prévues à la distribution durant la semaine du 28 janvier au 3 février courant (500 mg et 1gr), 22 millions de boîtes de Paracétamol ont été livrées aux établissements de distribution du 1er novembre 2021 au 27 janvier dernier.

En matière de disponibilité des tests antigéniques, l’Observatoire a assuré qu’une quantité de 2,4 millions de tests ont été autorisés à l’importation, en plus des quantités produites localement.

Concernant les autres produits en dehors des traitements Covid, qui ont également connu de fortes tensions ces derniers jours, à l’instar de l’insuline, l’Observatoire a confirmé que tous les programmes d’importation ont été libérés affirmant dans ce sillage que dès le 1er février plus de 300 000 unités d’insuline ont été livrées à la distribution.

Le président de l’Observatoire, Dr Redha Belkacemi, a rappelé l’ensemble des mesures prises par le ministère de l’Industrie pharmaceutique, dans le cadre de la veille sur la disponibilité des médicaments inscrits dans le protocole thérapeutique anti-Covid-19, notamment le renforcement des opérations d’inspection qui ont abouti à la libération d’importantes quantités stockées, ainsi qu’à des sanctions en l’occurrence des mises en demeure et notifications de fermeture prononcées à l’encontre des contrevenants.

A l’occasion de cette session extraordinaire, qui s’est déroulée avec la participation des membres représentants des ministères de la Défense nationale, de la Santé, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, des experts cliniciens, le Groupe Saidal, des associations de producteurs et de distributeurs et de l’Ordre et des syndicats de pharmaciens et de médecins, le président de l’Observatoire a salué « l’implication et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament à travers le respect des mesures de réquisitions qui ont contribué à une meilleure disponibilité des produits entrant dans le cadre du protocole thérapeutique anti-Covid-19 ».

Pour rappel, depuis le 31 janvier, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a renforcé le programme d’inspections des brigades mixtes ministère du Commerce-ministère de l’Industrie pharmaceutique pour s’assurer de la disponibilité continue des médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique anti-Covid-19. Du 23 au 27 janvier dernier, 16 opérations d’inspection au centre et à l’est du pays ont permis la saisie de 16 000 boîtes d’Enoxaparine et 250 000 boîtes de Paracétamol, pour lesquelles 15 mises en demeure ont été prononcées. Il est à noter qu’une boîte email requetemedic@miph.gov.dz est mise à la disposition des pharmaciens d’officine et même des citoyens pour signaler des tensions ou des ruptures de médicaments ainsi que des pratiques commerciales illégales. Les pharmaciens d’officine sont également appelés à porter directement leurs réclamations aux services de l’Inspection générale relevant du ministère de l’Industrie pharmaceutique.