Le protocole de traitement à base de la Chloroquine, dont l’utilisation en Algérie a été validée par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, semble avoir donné ses fruits, selon les membres de ce Comité qui ont déjà affirmé que les résultats étaient encourageants. Des dizaines de patients sont déclarés guéris et ont déjà quitté les hôpitaux. Ils ont «bien répondu» au traitement et ne présentent «pas de complications» en attendant de voir le retour de la «négativité de la charge virale», tandis que d’autres, toujours hospitalisés, sont «en voie de rétablissement». Aujourd’hui, ce traitement est administré à plus de 1.700 patients.

Selon les explications réitérées à maintes reprises, que ce soit par les membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus, comme Dr Mohamed Bekkat Berkani, ou des chefs de services infectiologies en charge dès le début de la pandémie en Algérie des patients atteints de Covid-19, comme Dr Mohamed Yousfi, qui estiment les résultats encourageants, il est encore prématuré de se prononcer de suite et de façon définitive sur le traitement. Car les malades guéris, même s’ils ont quitté l’hôpital, doivent continuer à observer au niveau de leurs domiciles toutes les mesures d’hygiène et de prévention ainsi que le confinement, et ce, pendant quelques jours encore.

Pour le moment, «les patients atteints de coronavirus et soumis au protocole à base de Chloroquine n’ont pas présenté de complications», selon les déclarations du Pr Réda Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Il a affirmé que le traitement à la Chloroquine préconisé avec le zithromax par le ministère de la Santé depuis le 23 mars dernier «a prouvé son efficacité et permis l’amélioration de l’état de santé des patients, selon les premières constatations», a déclaré Pr Mahiaoui, en marge de l’annonce du bilan quotidien de la pandémie du coronavirus. Le Pr Nassima Achour, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital d’El Kettar, à Alger, conforte les déclarations de son confrère, faisant état du «rétablissement total de 17 cas sur 42 traités à la Chloroquine».

Dr Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique, a évoqué des cas de guérison parmi les malades traités à la Chloroquine, tout en soulignant, que pour l’heure, il est encore tôt d’avancer un chiffre global car chaque cas nécessite au moins 10 jours de traitement. Dr Berkani a mis également l’accent sur «l’état clinique du malade» et le fait de devoir attendre encore quelques jours avant de se prononcer «définitivement» sur ce traitement car il faut attendre pour voir «si la charge virale est négative».



Vers une étude nationale sur le traitement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, qui a, lui aussi, déclaré que le traitement de la Chloroquine donnait «des résultats encourageants» a assuré qu’«une étude nationale globale allait être présentée après l’administration de ce traitement à un plus grand nombre de malades».

Outre les cas de guérison annoncés à Blida et Alger, les wilayas les plus touchées par la pandémie, au niveau des deux hôpitaux à Oran, 26 patients traités à la Chloroquine ont été déclarés guéris. «Complètement guéris, 23 patients hospitalisés au service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, ont quitté ce vendredi l’hôpital», selon le Pr Mouffok Nadjet, chef de service des maladies infectieuses, qui a précisé que les 23 patients de différentes tranches d’âge ont été tous soumis à la chloroquine et d’autres patient continuent de recevoir ce traitement. L’établissement hospitalier universitaire d’Oran (EHUO) 1er-Novembre, a également annoncé, jeudi soir, le rétablissement de 3 patients, dont un soumis à la chloroquine. Ainsi, le nombre de malades guéris augmente quotidiennement et s’élève à plus de 400 personnes, dont bon nombre ont été traités au protocole à l’hydroxychloroquine.

Mais ce n’est pas parce qu’il y a des guérisons que les gens ne doivent plus observer les mesures de prévention ni respecter le confinement. «Ce n’est pas parce qu’il y a un remède qu’on doit se laisser tomber malade», soutiennent les médecins tout en mettant en garde contre un quelconque relâchement. Cela d’autant qu’un pic de la pandémie est attendu dans la prochaine dizaine de jours, à en croire le Pr Mahiaoui, qui prévoit «un pic de la pandémie en Algérie entre le 20 avril et 24 avril», se basant sur la situation en Europe et sur le retard de contamination enregistré en Algérie. Même si le nombre de contaminations est en hausse de façon constante, il estime toutefois que la situation n’est pas alarmante en Algérie.

La Chloroquine continue

à faire débat

Pour en revenir au protocole à base de Chroloroquine, celui-ci continue à faire débat à travers le monde. Aux Etats-Unis, par exemple, l’agence du médicament (FDA) a autorisé son utilisation contre le Covid-19 uniquement à l’hôpital, «de manière adaptée, quand un essai clinique n’est pas disponible ou faisable». En France, son usage se fait également seulement à l’hôpital et pour les cas graves.

Ainsi, ce remède est seulement à usage hospitalier et, surtout, à un dosage bien défini : c’est le point commun à tous les pays et à la communauté scientifique dans son ensemble, qui reste toutefois partagée entre ceux qui se disent favorables au protocole de traitement à l’hydroxychloroquine et ceux qui déconseillent son utilisation, en raison de ses «effets secondaires». Il est expliqué qu’il est déconseillé notamment pour les sujets présentant des «troubles cardiaques» qui risquent de s’amplifier. En attendant d’y voir plus clair, aucun autre traitement n’est préconisé contre le Covid-19, et la Chloroquine reste le seul remède pouvant le combattre. Chaque pays a sa propre position sur le sujet, en fonction de plusieurs paramètres qui lui sont propres. En attendant les résultats des essais en cours sur l’efficacité de ce médicament, «le rapport bénéfice-risque nous paraît acceptable à l’hôpital dans le contexte» de l’absence de traitement reconnu, selon la communauté scientifique. Ceci dit, les recherches se poursuivent pour pouvoir avoir un avis plus avisé sur les effets de l’hydroxychloroquine. Pour l’heure, l’OMS déclare qu’elle devra, elle aussi, lancer «un vaste essai clinique international». <