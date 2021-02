Le trafic ferroviaire des voyageurs desservant la ligne Annaba-Alger a repris lundi dans le respect strict des mesures de prévention de la Covid-19, a-t-on appris du directeur régional de la SNTF à Annaba, Abderrazak Benbelgacem. Les navettes sont programmées exclusivement de jour, à savoir de 06H00 à 17H00 avec le maintien uniquement du service de la 2ème classe en places assises et la suppression du service de première classe (couchette), a précisé le même responsable. Trois dessertes hebdomadaires ont été ainsi programmées sur cette ligne avec respect des mesures de distanciation, de désinfection, d’obligation du port des masques de protection et un taux de remplissage limité à 50 %, selon la même source. Ce train qui dispose d’une capacité de 240 voyageurs, compte des arrêts dans les villes de Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj et de Bouira. La gare d’Annaba a connu fin décembre la reprise de service du train de banlieue Annaba/Sidi Amar réservé aux étudiants ainsi que les trains de voyageurs sur les lignes Annaba/El Hadjar/Chihani (wilaya El Tarf) et Annaba/Berrahal. Des arrêts seront aménagés pour le train Annaba/Berrahal au niveau des agglomérations Essaroual et Oued Ennil, dans la commune d’El Bouni, dans le cadre du rapprochement du service de transport ferroviaire du citoyen et dans le respect des mesures de prévention de la Covid-19, a précisé la même source.

