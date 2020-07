Le désaccord qui oppose l’Algérie à ses voisins italiens et espagnols, au sujet du tracé des frontières maritimes, pourrait-il trouver une issue ou, du moins, un début de solution en septembre prochain ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre, samedi dernier, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, lors de son passage au Forum du quotidien Ech-Chaab. Le diplomate, de retour d’une visite de travail en Italie, a indiqué qu’il a notamment été question du « calendrier de la coopération bilatérale », dont la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne est prévue en Algérie et verra également la visite d’Etat que devrait effectuer le président italien en Algérie « ultérieurement ». Le chef de la diplomatie a indiqué que la question du tracé sera « étudiée techniquement en septembre prochain » par une commission algéro-italienne. Le ministère des Affaires étrangères précisant quant à lui (dès le 7 juillet), sur son site internet, qu’un accord avait été trouvé pour lancer les négociations sur la limitation des zones d’intérêt maritimes respectives.

Pour rappel, le différend sur les frontières remonte à l’année 2018 et, plus précisément, à la promulgation le 21 mars 2018 du décret présidentiel (n°18-96) instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes. Un texte que le ministre des Affaires étrangères a qualifié de conforme au droit : « Toutes les décisions qui ont été prises à ce sujet en Algérie sont légales, d’autant qu’il appelle à chaque fois à des discussions quand le tracé touche aux frontières d’un autre Etat ». Néanmoins, ce décret avait suscité les inquiétudes des autorités régionales de Sardaigne (Italie) et des Baléares (Espagne). Le premier à en faire mention était l’ancien président de Sardaigne Mario Pili, qui accusait la nouvelle zone économique exclusive revendiquée par Alger d’empiéter sur les espaces de pêche en mer de Sardaigne occidentale, déclarant en substance qu’un pêcheur italien pourrait être accusé par Alger de « s’approprier des ressources propres s’il était trouvé avec un bateau de pêche même à seulement 13 milles de la Sardaigne ». Quant au différend avec l’Espagne, il avait notamment été soulevé par le conseiller pour l’environnement du gouvernement régional des Baléares, Miquel Mir. Le ministre du gouvernement des Baléares avait ainsi demandé à Madrid d’éclaircir la question avec Alger. Cela avait conduit à plusieurs échanges et visites diplomatiques, dont celle de Mme Arancha González Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères… Les inquiétudes et accusations soulevées par ces parties ont été évoquées à demi-mot par Sabri Boukadoum estimant qu’elles étaient démesurées et amplifiées plus que nécessaire, ajoutant que la question du tracé des frontières maritimes sera discutée « dans la transparence ». Le ministre précisant même, sans les nommer et sans « vouloir leur répondre », que des parties en Italie et/ou en Espagne avaient voulu exploiter la question « pour des raisons de politique interne ». n

Articles similaires