Malgré la défaite de Leicester à domicile face à Aston Villa (0-1) dimanche, Wesley Fofana s’est fait remarquer grâce à une prestation plutôt aboutie. Un peu plus tôt dans la soirée, l’ex-défenseur de Saint-Etienne, transféré pour environ 40 millions d’euros (bonus compris) chez les Foxes fin septembre après plusieurs jours de tractations, s’est exprimé pour le Canal Football Club. Le joueur de 19 ans a notamment évoqué son… avenir.

En effet, Wesley Fofana, natif de Marseille et qui a évolué dans des clubs du Bouches-du-Rhône avant de débuter sa formation à Saint-Etienne, a annoncé qu’il se verrait bien un jour évoluer avec le club phocéen. «Ça restera toujours un rêve de jouer à l’Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais», a-t-il déclaré. «Quand j’étais jeune c’était l’OM, après c’était Saint-Etienne parce que j’ai tout vécu là-bas. Mon rêve c’est de taper le plus grand, le plus haut. Jouer au Vélodrome avec l’ASSE, devant ma famille, dans ma ville, ça a été quelque chose d’incroyable» a-t-il ajouté.

Cependant, le futur proche de Wesley Fofana va se jouer du côté de l’Angleterre. En effet, l’ancien Stéphanois, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Leicester, est pour l’instant inatteignable pour l’Olympique de Marseille.

