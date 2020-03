Les services de sécurité multiplient les campagnes de sensibilisation contre le coronavirus. En effet, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé, vendredi, qu’elle poursuivait sur le terrain ses actions de sensibilisation aux dangers de propagation du coronavirus, outre la communication sur les mesures préventives à respecter pour éviter la contamination, a indiqué vendredi un communiqué de la DGSN.

«La DGSN lance ses campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, en y associant ses éléments y compris les femmes à travers tous le territoire national, en coordination avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé et des médias, notamment à travers son site officiel et ses pages Facebook et Twitter».

La DGSN a tracé «plusieurs mesures sur le terrain, pour l’application des décisions prises et ce à partir de dimanche 22 mars, pour renforcer la prévention et la préservation de la santé du citoyen et relever les capacités nationales de lutte contre la propagation de cette pandémie, que ce soit au niveau des postes frontaliers qu’au niveau national». La DGSN œuvre, aux côtés des instances concernées, à «concrétiser les recommandations des autorités publiques du pays pour lutter contre toute forme de rumeurs, de Fake News ou d’informations tendancieuses diffusées par certaines parties dans le but de démoraliser les citoyens et d’attenter à la sûreté nationale».

«Les services de police s’emploient d’arrache-pied, aux côtés des autorités compétentes, à traquer les spéculateurs et à engager les procédures nécessaires à leur encontre et ce dans le cadre de l’accompagnement du citoyen afin de surmonter cette période», a ajouté la DGSN, soulignant qu’«il a été procédé récemment à la saisie de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques et d’hygiène destinés à la spéculation dans plusieurs wilayas». A travers «l’interactivité quotidienne avec les citoyens via les réseaux sociaux et l’action de proximité, outre l’utilisation de véhicules équipés de haut-parleurs, en coordination avec les autorités locales des wilayas, la DGSN participe à la sensibilisation à tous les niveaux et à la prise de conscience réelle des citoyens quant à l’importance du respect strict des mesures préventives pour contenir la propagation du coronavirus et sortir de cette crise sanitaire qui sévit dans plusieurs pays».

Les forces de police veillent «au respect de toutes les mesures préventives liées aux regroupements et rassemblements qui constituent un véritable danger pour la santé publique et un facteur favorisant la propagation de la pandémie».

En plus des services de sécurité, des associations et des groupes non structurés mènent depuis plusieurs jours des campagnes de sensibilisation contre le coronavirus et ce, aux quatre coins du pays. Des actions sur le terrain et d’autres sur l’espace virtuel sont en cours. Les meneurs de ces campagnes expliquent aux citoyens les mesures à suivre pour se protéger contre le coronavirus et les démarches à adopter en cas de l’apparition des symptômes correspondants à ceux de coronavirus.

Des bénévoles sont allés jusqu’à créer des comités de suivi et des cellules de veille en vue d’accompagner les efforts des services de l’Etat mobilisés en ces moments difficiles. Cela notamment à Béjaïa, Batna, Alger, Constantine, Oran, Tizi Ouzou et d’autres. Des tentatives de création d’une coordination entre toutes les personnes engagées dans les campagnes de sensibilisation sont en cours.

Articles similaires