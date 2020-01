Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial, Hassan Mermouri vient de limoger le directeur de l’Institut National de l’Hôtellerie et du Tourisme (INHT) de Bou-Saada, tout en décidant de la fermeture de l’établissement. L’annonce a été publiée sur la page facebook du département ministériel. Ces décisions ont été prises, indique la même source, après une visite d’inspection, hier, dimanche, d’une délégation de hauts cadres emmenée par la secrétaire générale. Le communiqué de presse précise que ces sanctions font suite à « état de délabrement » de l’institut et dans le but de « préserver la sécurité des étudiants et pour assurer la continuité les cours »». L’institut fermé, les étudiants vont devoir suivre leurs études dans des salles et des ateliers de travaux pratiques du centre de la formation continue de Bou-Saada. Il a été également décidé que dès ce lundi 27 janvier, débuteront les « procédures administratives pour lancer les travaux de rénovation du siège de l’institut dans un délai de trois mois » et sous « la supervision personnelle du ministre ».