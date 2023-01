Le Premier ministre a placé la barre très haut, un objectif de 8% de croissance en 2022. Une ambition pas irréaliste selon lui eu égard à la dynamique que connaît le pays avec la mise en service de nouvelles usines, la remise en marche d’entreprises à l’arrêt, les résultats des programmes de développement et d’extension d’installations industrielles de grandes entreprises, ainsi que les investissements dans l’agriculture.

Par Khaled Remouche

Au cours de son discours de clôture de la rencontre gouvernement-walis, le Premier ministre Aimene Benabderrahmane a pointé du doigt l’insuffisante capacité d’absorption des crédits budgétaires par les collectivités locales, particulièrement par les wilayas, l’un des talons d’Achille de la gouvernance locale avec l’insuffisante consommation des crédits et le sous-encadrement des collectivités locales. A l’adresse du parterre constitué principalement de walis, de walis délégués, de présidents d’APW, de ministres et de hauts responsables concernés, il a affirmé que les walis disposent d’un important portefeuille inscrit depuis des années et non encore lancés. Il les a appelés à assainir ce portefeuille en retenant les projets prioritaires et supprimer de la liste les moins importants.

Ce phénomène dénote l’insuffisante capacité d’absorption des communes et wilayas, d’où de gros efforts à mener pour améliorer la gestion financière des wilayas et des communes, notamment le management des projets, quitte à injecter dans ces collectivités locales des experts ou des compétences ou des cadres spécialisés dans ces domaines.

Par ailleurs, le Premier ministre a placé la barre très haut, 8% de croissance économique en 2022, soit un niveau sans précédent depuis des décennies. L’Algérie avait atteint en 2022 plus de 4% de croissance. Il a appelé les walis à contribuer à cette croissance, à travers notamment la levée des obstacles à l’investissement, la mise en service d’unités achevés et bloquées et le suivi des projets.

Le ministre de l’Intérieur a dû intervenir pour l’inviter à réviser à la baisse cet objectif : «L’objectif est de se rapprocher de ces 8%.» Il a appelé également les walis au suivi et à l’évaluation du projet en cours de réalisation et non à la fin des travaux. Le Premier ministre semble procéder comme le Président de la République lorsqu’il avait annoncé l’objectif d’exportation de 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, beaucoup ont réagi en disant que cet objectif est irréaliste. Le Premier ministre a également pointé du doigt les statistiques guère fiables. Il a cité les superficies réservées à la céréaliculture. Trois chiffres différents sont donnés. Ce problème de fiabilité des chiffres n’aide pas à, prendre de bonnes décisions. Cette lacune devra être corrigée, a-t-il ajouté. Il a instruit les walis de procéder rapidement au recensement des superficies réservées aux céréales et de clôturer l’opération de recensement du cheptel. Il les a également appelés à numériser le secteur agricole d’ici fin mars afin d’obtenir des statistiques agricoles fiables. Dans le domaine de l’énergie, il a demandé la conversion des véhicules de l’administration au GPL et l’adoption des lampes LED par les collectivités locales dans l’éclairage public. Concernant le secteur pharmaceutique, Aimene Benabderrahmane appelle à l’utilisation des plantes médicinales dans la production de médicament avec l’implication des collectivités locales dans l’identification et le recensement de ces plantes. Dans le secteur du tourisme, il invite les communes à élaborer des plans locaux de développement de l’investissement et à faciliter l’investissement touristique dans la commune. <