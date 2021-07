Comme la saison écoulée, la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont été contraintes de trouver une formule afin de dégager les 4 clubs algériens qui disputeront les compétitions interclubs CAF 2021-2022. Le coup de pression de l’instance confédérale, qui a fixé la date du tirage au 15 août, a obligé les responsables du foot Dz à considérer le classement à l’issue de la 35e journée pour annoncer le quatuor.

Par Mohamed Touileb

Vendredi, la LFP a procédé à un ultime lifting du calendrier pour que tout soit mis à jour le 09 août prochain avec l’ensemble des 20 clubs qui auront joué leurs 35 matchs sur les 38 prévus pour cette saison. Initialement, la 35e étape devait se jouer le 03 août prochain. Toutefois, Abdelkrim Medouar, patron de la LFP, a informé, sur les ondes de la radio nationale, qu’elle se disputera le 09 août.

La JS Kabylie en arbitre

En effet, l’instance a privilégié de mettre à jour l’agenda de la JS Kabylie qui a deux autres matchs en retard à animer. A ce titre, la rencontre de la 26e journée contre l’USM Alger, a été avancée au mardi 3 août au lieu du 6 août. Par ailleurs, le du WA Tlemcen – JS Kabylie (27ème journée) se jouera le 06 août afin que les « Lions du Djurdjura » puissent animer le 35e round au même temps que l’ensemble de l’élite footballistique. Le rythme auquel sont soumis les protégés de Denis Lavagne est intense. D’ailleurs, la fatigue se fait clairement ressentir. Le rendement chez le CR Belouizdad vendredi (défaite 2 buts à 1) montre que les camarades du talentueux Kouceila Boualia ont les jambes lourdes. Virtuellement, les finalistes de la Coupe de la Confédération CAF 2021 pouvaient accrocher les deux premières places s’ils avaient bien négocié leurs matchs en retard. Mais cela devenait impossible à partir du moment où le calendrier dense imposait d’animer un match tous les 3 jours. La JSK peut tout de même être «africaine». Il lui suffit de battre le NC Magra en finale de la Coupe de la Ligue dont la date devrait être définie en début de semaine.

JS Saoura – ES Sétif, qui ira en Champions League?

Devant, si le « Chabab » (1er, 69 points) a, grâce à son succès avant-hier, assuré sa présence en Ligue des Champions pour la seconde édition de suite, le deuxième sésame sera disputé entre la JS Saoura et l’ES Sétif qui comptent toutes les deux 62 points au compteur. Le choc JS Saoura – CR Belouizdad dans le cadre de la 35e journée s’annonce explosif. La victoire permettra aux Bécharis de composter le pass en LDC. De leur côté, les Sétifiens devront empocher les 3 points à domicile lorsqu’ils seront opposés à l’US Biskra. Si jamais, l’Entente est défaite, elle pourrait voir l’USM Alger (4e, 56 points/-1 match) revenir à sa hauteur et accrocher la Coupe de la Confédération dans le cas où les Usmistes décrochent les 6 points sur 6 qui seront en jeu d’ici là.

Clairement, le « Wifak » est l’équipe qui risque de perdre gros sur dans la course vers l’Afrique avec les Saouris qui sont devant une sérieuse opportunité de jouer la LDC CAF. Pour ce qui est de la succession aux Belouizdadis au palmarès, les « Rouge et Blanc » ont 60% de chances de prolonger leur domination pour le deuxième exercice de suite.