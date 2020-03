Ils étaient 44 joueurs, représentant les Sûretés de wilaya de Ghardaïa, Ouargla, El Oued, Illizi, Laghouat et Biskra à se mesurer sur les terrains en tuf du boulodrome du boulevard 5-Juillet, dans le quartier de Merrakchi, à Ghardaïa. Sous les yeux vigilants de trois arbitres de la Ligue de wilaya des jeux de boules, les triplettes se sont données à fond dans ces joutes entrant dans le cadre des éliminatoires du championnat national de pétanque du corps de la Police nationale pour conquérir la première place, synonyme de qualification aux prochaines joutes. A coups de jeux longs, de jeux courts, de tirs et de placements par rapport au cochonnet, élément central de ce jeu, les joueurs se sont dépensés sans compter et finalement, c’est la triplette de la Sûreté de wilaya d’El Oued qui remporte le tournoi devant celle de Biskra. Le vainqueur du tournoi, en l’occurrence l’équipe d’El Oued, a été félicité par l’adjoint chef de Sûreté de wilaya de Ghardaïa en présence du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ghardaïa et ce, lors d’une sympathique cérémonie organisée au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, lieu qui avait d’ailleurs abrité l’ouverture officielle de ce tournoi de pétanque inter-Sûretés de wilaya du sud-est du pays .O. Y.

