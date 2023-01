Le premier groupe de touristes étrangers est arrivé, dimanche à l’aube à l’aéroport Cheikh Amoud Ben el Mokhtar de Djanet (Sud du pays), sur un vol direct en provenance de l’aéroport Charles De Gaulle de Paris (France), à bord d’un avion d’Air Algérie.

A leur arrivée, les touristes ont bénéficié directement des nouvelles procédures souples d’octroi du visa aux touristes étrangers, décidées par l’Etat en vue de soutenir le tourisme saharien, a-t-on constaté. Tous les moyens nécessaires pour l’application optimale de ces facilitations ont été mobilisés par les services de l’aéroport de Djanet, la Police aux frontières (PAF), la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Djanet, ainsi que d’autres services, pour l’accompagnement des touristes en vue de leur assurer des prestations de qualité. Lors de la remise du 1er visa d’entrée, le wali de Djanet, Benabdallah Chaib, a souligné les efforts de l’Etat en vue de soutenir le secteur du tourisme dans cette ville, surnommée «Perle du Sahara» et «Joyau du Tassili n’Ajjer», en réunissant toutes les conditions nécessaires. A cet effet, des instructions ont été données aux établissements concernés pour une meilleure prise en charge des touristes dans la wilaya de Djanet, première wilaya qui bénéficie de ces mesures au niveau national, a-t-il précisé. Par ailleurs, des opérateurs et des acteurs du secteur du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya de Djanet ont affirmé que ces facilitations étaient à même d’insuffler une nouvelle dynamique au tourisme saharien algérien et de répondre à leurs aspirations. A ce propos, Mohamed Khirani, opérateur et propriétaire d’une agence de tourisme à Djanet, s’est félicité des mesures prises en la matière, car elles «répondent aux revendications des opérateurs et facilitent l’opération d’attrait d’un plus grand nombre de touristes étrangers», relevant que le secteur du tourisme dans la wilaya est en plein essor. Le vol hebdomadaire direct entre Paris et Djanet a contribué à l’augmentation du nombre de touristes étrangers venus à Djanet et dans les wilayas limitrophes et impulse une grande dynamique au secteur du tourisme, d’autant plus que cette jeune wilaya dispose d’énormes atouts qui l’habilitent à occuper une place pionnière dans le domaine du tourisme saharien. Le journal américain «New York Times» avait classé récemment le massif du «Tassili N’Ajjer» parmi les lieux touristiques incontournables à visiter en 2023. Pour rappel, la wilaya de Djanet a reçu, durant l’année écoulée, 2.908 touristes étrangers de 35 nationalités et 17.000 touristes locaux, selon les données de la direction du tourisme et de l’artisanat. (APS)