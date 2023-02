Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a réitéré lundi à Bouira son engagement à accompagner les différents acteurs et investisseurs pour développer davantage et promouvoir le tourisme de montagne à travers le pays. Au cours de sa visite de travail à Bouira, où il a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur, le ministre s’est engagé à œuvrer pour booster le tourisme de montagne qui draine «des milliers de touristes et de visiteurs», notamment dans de «merveilleux» sites comme Tikjda. «Nous avons donné des instructions pour accompagner les différents acteurs pour promouvoir et préserver ce tourisme dont l’Algérie renferme d’importantes potentialités, que nous devrions exploiter», a déclaré M. Hamadi lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite à Tikjda. Le ministre a reconnu toutefois «le manque de structures d’hébergement», tout en réaffirmant sa «volonté» de travailler pour encourager l’hébergement chez l’habitant. Dans ce cadre, M. Hamadi a visité quelques gîtes aménagés par des habitants de Taghzout et Saharidj (Est de Bouira) avec l’aide de l’Etat en vue d’accueillir les touristes désirant visiter la région. «A Bouira, les autorités ont reçu déjà 18 demandes, dont huit (8) ont déjà été validées. Il s’agit d’une bonne alternative pour accueillir le touriste chez l’habitant», a souligné le ministre lors de son inspection d’un gîte réhabilité à Ath Hamad (Saharidj), après avoir visité le site touristique de Tala Rana (Nord-est de Bouira). A une question de l’APS relative à l’aménagement de la zone touristique de Tala Rana, le ministre a répondu qu’ «il est nécessaire d’abord de revoir et d’adapter certaines lois de façon à ouvrir le site de Tala Rana au public, mais avec le respect strict de l’environnement et de la nature, d’autant plus que le site relève aussi du Parc national du Djurdjura (PND)». M. Hamadi s’est montré optimiste quant à l’avenir du tourisme de montagne en Algérie, où «toutes les conditions sont réunies pour le développer davantage», a-t-il estimé. A l’entame de sa visite à Bouira, le ministre a inspecté un projet de réalisation d’un grand parc d’attraction et de loisirs lancé en plein centre-ville de Bouira pour un coût de plus de deux (2) milliards de dinars, selon le chef du projet. Composé d’un hôtel, de deux spacieuses salles polyvalentes et de grandes aires de jeux, ainsi que d’une piscine, ce future parc d’attraction et de loisirs, qui devra ouvrir ses portes aux visiteurs à partir du mois d’avril prochain, pourra accueillir jusqu’à 12.000 personnes par jour, et générer 210 postes d’emploi directes, selon les détails recueillis par l’APS au cours de cette visite. A Tikjda, M. Hamadi a visité un autre gîte en cours d’aménagement par un investisseur privé, avant de se rendre au centre national de sport et de loisir (CNSLT), où il a visité quelques structures d’accueil. n

Articles similaires