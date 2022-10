La cycliste algérienne Nesrine Houili a remporté la première étape du Tour international de Syrie, un contre-la-montre individuel de 8 km, alors que Mohamed-Amine Nehari a pris la 3e place chez les messieurs. Houili (19 ans) a réalisé un temps de 8m56sec, devançant la Syrienne Mirane Al Fares (9m12sec) et l’autre Algérienne engagée dans cette course, à savoir Khadidja Araoui (9m20sec). Chez les messieurs, Mohamed-Amine Nehari a terminé le parcours long de 8 km à la 3e place avec le temps 9m58sec, derrière le vainqueur Ali Abd Al Khodr de la formation Hochd Al Chaabi (9m51sec) et Youcef Srouji de l’équipe nationale de Syrie (9m57sec). La sélection nationale est composée d’un total de huit cyclistes, à savoir Mohamed-Amine Nehari, Ayoub Ferkous, Ayoub Sahiri et Hamza Amari chez les messieurs, ainsi que Lydia Kacemi, Khadidja Araoui, Yassamine El Meddah et Nesrine Houili chez les dames. Le groupe est dirigé par le Directeur technique national (DTN) Samir Allam, secondé dans sa tâche par le soigneur Abderrahmane Boureza et le mécanicien Djamel Ould Terki.

Articles similaires