Liverpool pourrait être sacré champion sur la pelouse de Manchester City, la presse pro-barça s’étonne de l’arbitrage concernant le Real Madrid et Maurizio Sarri fait des confessions étonnantes sur sa gestion, voici votre revue de presse Foot Mercato du 22 juin 2020.

On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le triste match nul (0 à 0) entre Everton et Liverpool hier après-midi. En effet, le derby de la Mersey n’a pas été au rendez-vous de la reprise de la Premier League, et du futur champion Liverpool. En effet, les Reds devront patienter avant de célébrer leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans ! Et comme le hasard fait bien les choses, le Daily Mirror fait sa une sur la possibilité que Liverpool soit sacré sur la pelouse de Manchester City, le champion sortant. Cela pourrait se produire dès le 2 juillet prochain à l’occasion de la 32e journée de Premier League. Tout un symbole donc et une passation de pouvoir entre les deux clubs.



La presse catalane enrage contre l’arbitrage

À Barcelone, la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad fait énormément réagir ce lundi matin. En effet, la presse catalane enrage véritablement sur la VAR et estime que le club merengue est favorisé pour le titre de champion ! Pour Mundo Deportivo, c’est une victoire «fabriquée à Madrid» ! Le Real prend bien la tête mais c’est après un triomphe basé sur trois décisions d’arbitrage discutables estime le journal pro-Barça. Et c’est notamment, le but accordé à Karim Benzema qui fait polémique car, le Français contrôle de l’épaule avant de marquer. De son côté, Sport aussi crie au scandale après la victoire du Real hier soir. Madrid est «le leader du Var» et non de la Liga ! Le journal catalan évoque carrément un scandale à Anoeta. À huit journées de la fin du championnat, le Barça, lui, ne sera pas aidé estime la publication. Donc ce sera à Messi et ses coéquipiers d’appuyer sur l’accélérateur pour remporter la Liga. Rien n’est encore joué mais la victoire madrilène passe mal à Barcelone alors que cette semaine Gérard Piqué avait déjà ciblé l’arbitrage favorable selon lui au Real Madrid.



Les étonnantes confessions de Maurizio Sarri

On termine cette revue de presse avec la Vieille Dame et les confessions de Maurizio Sarri sur son management avec les Bianconeri. Et son entretien accordé à Sky Sport fait grand bruit et surtout la Une de Tuttosport. Pour le journal transalpin, l’entraîneur de la Juve fait des déclarations renversantes. L’ancien coach de Chelsea confirme qu’il voulait positionner Cristiano Ronaldo dans l’axe lors de la finale de la Coppa perdue face à Naples mais après discussion avec ses joueurs, ceux-ci ont préféré Paulo Dybala dans le rôle de numéro 9 ! «Ce n’est pas moi qui décide», s’est emporté le technicien italien. Mais le Portugais devrait bien retrouver sa position favorite d’ailier gauche, ce soir face à Bologne. CR7 est donc mis dans les meilleures conditions ! Alors que la Juve voit ses poursuivants maintenir le rythme derrière en Serie A, elle n’aura pas le droit à l’erreur si elle souhaite conserver son titre. n

Articles similaires