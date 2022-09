Sept établissements d’enseignement primaire situés dans différentes communes de la wilaya de Touggourt seront équipés, au titre de cette nouvelle saison scolaire (2022/2023), en supports pédagogiques numériques dans le cadre de la mise en œuvre et la généralisation de l’école numérique, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de l’éducation (DE). Cette opération, qui sera lancée dans les prochains jours, porte sur l’équipement des classes au primaire en tableaux numériques et tablettes électroniques, dotées d’applications didactiques numériques dans l’objectif d’améliorer le rendement aussi bien des enseignants que des scolarisés, et d’alléger le poids des cartables scolaires grâce à l’exploitation de l’ouvrage numérique, a-t-on expliqué de même source. Au volet des préparatifs, les services de l’éducation s’emploient à réunir les conditions nécessaires pour une bonne reprise scolaire avec un effectif de plus de 108.655 élèves dans les trois cycles scolaires. Dans l’objectif d’assurer un encadrement pédagogique suffisant, 55 enseignants contractuels de la langue anglaise ont été recrutés et bénéficieront d’un stage de formation d’une dizaine de jours, a soutenu la même source. De même, les services de l’éducation ont procédé à l’ouverture d’une plateforme numérique dédiée aux candidatures à l’emploi dans le secteur, vacation et contrat, dans les différents paliers scolaires. n

