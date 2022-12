Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, samedi, à Touggourt, que l’Etat veillait à assurer la relance des projets de développement au profit du citoyen où qu’il soit. «L’Etat veille à assurer la relance des projets de développement au profit du citoyen où qu’il soit et à satisfaire tous ses besoins pour une vie décente», a assuré M. Merad lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile, des élus locaux et nombre d’investisseurs dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Touggourt.

Le ministre a souligné que son département ministériel œuvrait, à travers les visites sur le terrain dans les dix nouvelles wilayas, à s’enquérir de l’état de développement dans ces régions dans l’objectif de cerner leurs besoins pour une meilleure prise charge. Les préoccupations et besoins exprimés seront pris en charge selon les priorités et les moyens disponibles, a-t-il précisé. Répondant aux questions posées lors de cette rencontre ayant porté essentiellement sur la santé, l’emploi et le logement, le ministre a fait savoir que la wilaya de Touggourt, à l’instar des autres nouvelles wilayas, profitera d’un accompagnement particulier en bénéficiant de programmes et de projets de développement importants dans les différents secteurs en 2023, qui «permettront, a-t-il dit, d’impulser la dynamique de développement». A la fin de la rencontre, le ministre a appelé les acteurs de la société civile à contribuer davantage aux efforts de développement et à adhérer au processus de redressement de cette wilaya jouissant de grands atouts économiques et d’investissement. Pour rappel le ministre avait entamé sa visite à Touggourt en inspectant les travaux d’aménagement dans la zone d’ombre Rahmoune, dans la commune de Taibet. Il a également inspecté la mini-zone d’activités dans la daïra d’El-Hadjira et l’unité de transformation du fer dans la daira de Tamacine. A la fin de sa visite, le ministre a procédé à l’inauguration du nouveau quartier administratif à la cité Al-Moustakbal au chef-lieu de wilaya.

