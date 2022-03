Par Mohamed Touileb

Son entrée en jeu à la 97e minute à la place de Youcef Atal sur le côté gauche de la défense pouvait être un des meilleurs coachings de Djamel Belmadi sur le banc de l’équipe nationale. Ahmed Touba aurait pu être le héros incontestable du match Algérie – Cameroun joué mardi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida. À 50 secondes près, ce remplaçant qui n’a même pas été retenu pour la CAN-2021, aurait pu être fêté en héros et voir son statut d’international prendre de l’épaisseur si les Camerounais n’avaient pas tout gâché avec ce but dans le temps mort.

Avant sa réalisation à la 118e minute, l’ancien international espoir belge avait, dans la foulée de son entrée en jeu, déposé un ballon sur la tête d’Islam Slimani qui égalisait à la 97e. C’était avant que l’arbitre Bakary Gassama refuse le but après recours à l’arbitrage vidéo. Cela n’a pas pour autant découragé le sociétaire du RKC Waalwijk (Eredivisie/Pays-bas) qui était présent pour transformer le corner de Ghezzal à la 118e minute.

L’euphorie était intense. En quelques minutes sur la pelouse de Tchaker, le joueur de 24 ans était en train de signer une 3e sélection fracassante dans une rencontre historique. Mais l’histoire n’a pas connu le dénouement escompté et celui que le patient Touba méritait tant. Il aurait pu se voir attribuer la gloire d’Anthar Yahia ou encore Madjid Bougherra et devenir le troisième défenseur de rang à qualifier l’Algérie au Mondial. Hélas, ce deston fabuleux ne s’écrira pas. Il tweetera même « mon cœur est déchiré. Je suis dans un cauchemar ce n’est pas possible. Ya rabi aide nous dans cette épreuve ». Un crève-cœur.

Toutefois, Djamel Belmadi a fini par lui reconnaître son talent. Pour la première fois, il l’a appelé par son prénom quand il a parlé de lui en conférence d’après-match. « Ahmed a passé un palier. Je lui ai dit cette semaine. C’est quelqu’un qui aime son pays, a intégré ce qu’on lui a demandé et qui apportera beaucoup à cette équipe à l’avenir », estime le coach. Maigre consolation pour le concerné mais ces paroles ont de quoi le réconforter.

